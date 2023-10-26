【球員非禮】涉非禮首次見面女網友　前足球員否認兩罪受審

▲ 足球員涉非禮女網友，案件今於屯門裁判法院開審。資料圖片

前港超足球員葉嘉宇涉邀約首次見面的女網友外出慶祝生日，其後駕車到僻靜處觀星，再於在車上強吻及非禮女網友，最終女網友報警求助。葉否認兩項非禮罪，今（26日）於屯門裁判法院受審。事主供稱，被告曾問她是否願意成為其女友，事主拒絕後，被告強吻及非禮她，事主期間曾拒絕及推開被告；案件押後至11月10日續審。

被告葉嘉宇（26歲），否認兩項非禮罪受審，事發於2022年12月15日晚上。

現年21歲的事主X供稱，她約於2021年經Instagram認識被告，X與男友分手後開始每天和被告聊天，X指兩人屬普通朋友關係。

被告相約X於2022年底慶祝生日，及至案發當晚，兩人初次見面，X當時身穿樽領上衣和及膝裙應約，其間被告主動拖手和擁抱，X感覺尷尬。

X指兩人於屯門吃晚飯後，被告提議另覓地方觀星及吃蛋糕，X遂乘坐被告駕駛的私家車，前往天水圍天華路附近。X續供稱，該處四周無人，被告於X談及感情狀況時強吻她，又問她是否願意成為其女友。

X指當時明言拒絕，被告則稱「點解你唔做我女朋友」，再伸手摸其腰間，X要求被告「唔好唧腰」，惟被告再觸及X的胸部。X當時曾用力推開被告，惟被告未有停止，並再非禮X的下體；X回家後將事件告知友人和報警。

聆訊於11月10日續審。

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記者：梁錦麟