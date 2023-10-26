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【流感季節】逾5成家長教師認為學童頻打針添壓力　倡引入更多噴鼻式疫苗增接種率

社會 17:06 2023/10/26

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逾半教師家長認為學童頻繁打針增壓力。（資料圖片）

疫後首個冬季流感季節將至，有調查發現，近4成家長表示，子女近月生病次數上升，大部分與上呼吸道症狀有關，惟據衞生署數據，截至本周一（23日），幼童流感接種率不足2成；逾5成教職員及家長認為學童頻打針會增添壓力。有關注組呼籲當局短期內加強推動接種流感疫苗，並引入更多噴鼻式流感疫苗劑量。

幼小流感控制關注組在今年3至5月，以網上問卷訪問約1,170名幼稚園及小學的教職員和家長，結果發現，近4成家長表示，子女近月生病次數上升，大部分與上呼吸道症狀有關；逾8成人更認為在新冠疫情下，流感威脅不會減退，解除口罩令會增學童感染流感風險。

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然而，逾5成教職員及家長認為，隨著新冠疫苗恆常化，學童打針次數增加，令他們壓力大增；近2成家長說今年不會安排子女接種流感疫苗；近4成家長則稱子女佩戴口罩便能減低患上流感風險。另逾半教職員及家長認為，噴鼻式流感疫苗能提高小學接種率及子女接種意欲。

港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅指，兒童學習時需要活動，不建議戴口罩，應透過接種疫苗預防流感，但目前流感疫苗接種率不足，希望大眾對流感疫苗的意識加強。他又建議長者、孕婦和長期病患者等高危群組接種流感疫苗。

香港醫院藥劑師學會副會長蘇曜華表示，政府於上年度購買的疫苗劑量，分別為138萬劑注射式和2.4萬劑噴鼻式流感疫苗，建議引入更多噴鼻式流感疫苗，吸引更多孩童接種。

關注組指，據衞生署數據，截至10月23日，幼童流感接種率不足2成，情況令人擔憂。而隨着全日面授課堂恢復，不少老師亦反映，學童打針次數增加，會增加他們的工作壓力。

關注組建議小學採用噴鼻式流感疫苗，避免學童因怕痛或哭鬧而不接種疫苗，提高接種率；又籲當局加強宣傳，到屋邨、偏遠地區及人流密集地區推行外展服務，為兒童接種疫苗，短期內加強流感疫苗接種率，並引入更多噴鼻式流感疫苗劑量。

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責任編輯：梁薾心

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