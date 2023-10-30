冰上火花丨AK捱冷拍劇凍到狂流鼻涕　Ian直認入行後添無力感：令過往的信念崩塌

由MIRROR三位成員主演的ViuTV劇集《冰上火花》於今晚 （10月30日）首播，陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）早前接受訪問，分享拍攝劇集的點滴！

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三位鏡仔均飾演冰上曲棍球運動員，Ian稱所演的「林千杋」帶點神經質，比較跳脫和難以理解，故演出時Ian難以捉摸角色的飄忽個性，至於Lokman跟AK為「暴風隊」的成員，Lokman所演的「李世達」為富家子一名，不知天高地厚的他說話口沒遮欄。

而AK所演的「王天成」冰球技術了得，他說：「若要為天成哥改英文名，可以叫number，因為他打冰球No.1 ，跟以往的角色不同，從前是由低做起，今次一來就演最勁那位。」

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AK私下愛模仿木村

為於鏡頭前展示厲害的球技，AK稱盡力配合兼說：「當正自己是木村，（演完覺得似嗎？）演出前已經覺得似。」

Lokman大爆AK刻意模仿木村的甫士，更叫人幫忙拍照，AK說：「有機會上載社交網。」

問及兩位成員可覺AK有木村影子，Ian發揮串嘴本色說：「影子就似，因為通常是黑色，他又夠黑，其他不予置評。」

排球員出身的Ian被讚學冰球快上手，他稱打排球重心是向前「救波」，反之溜冰要保持重心於中間，故起初練習時不習慣。他說：「後來發現多年來的功夫沒白費，因為內力很夠，當拍攝被罰溜冰的場口時，內力就大派用場。」

Ian續說曾連續10日通頂拍攝，加上要應付其他工作，曾經40小時沒睡覺，他說：「沖個涼就要出門，只可在車上休閒下。」

Ian和AK拍攝時堅持親身上陣，除卻一些花式絕技，AK說：「一些連冰球運動員都唔會用的招式。」

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鏡仔唔愛玩「制服誘惑」？

穿著厚重的冰球運動服進行拍攝，問及三人上廁所會否很麻煩，Lokman笑說：「只是多了少許程序，平時只用feed一下。」相對於《繩角》所演的拳手，Lokman謂今次拍攝較舒服，他說：「今次整副裝備穿上身，有『外置波波』如比達一樣，反而拍《繩角》要除衫見人，收工後要操練是最辛苦。」

三位鏡仔被問穿上冰球運動服可會沾沾自喜，Lokman笑說：「會架，至少穿上冰球鞋會高一點。」說到男人穿制服可增添型格，Lokman就沒有這想法，他說：「我覺得是玩運動那份好勝心以及滿足感，反而是男士最喜愛。」

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Lokman失聲成笑柄

由於分屬「火花隊」及「暴風隊」成員，拍攝對決戲份難免有火蘗味，但Ian自爆跟Lokman對戲感覺爆笑，事緣某幕戲說lokman神色凝重宣佈一件事，兩隊人仿如談判，惟演出時Lokman卻失聲，頻臨走音令眾人要忍笑。

Lokman說：「我盡力去控制，但我控制不到那一粒音走，所以感覺好驚喜又期待，大家既要忍笑，但又唔知幾時來料，在未有心理準備下『咪』他們一下，大家拍到手震。」Ian笑稱希望公開「原聲」作為制作花絮！

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天寒地凍拍到流鼻涕

至於AK最難忘是跟柯煒林上演的一幕戲，拍攝當日氣溫很低，二人捱凍拍攝。AK說：「我們只穿上背心，當時的體感只得3度，我跟說Will說Set好位才除褸，我一邊說對白一邊流鼻涕，阿Will又好認真地跟我說話，之後他跟我說：『AK不如你抹掉鼻涕先啦』」

問到可擔心鏡粉對比戲份多寡，Lokman說：「好呀，數死他們呀，因為今次有好多人，一隊至少有15人，合共至少兩三隊，祝你們好運啦！」

AK即說：「追劇無需令自己很大壓力，專心去欣賞整套劇，大家輕鬆一點。」

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Ian學習面對「無力感」

除了熱血追夢，Lokman稱導演想帶出面對痛苦要繼續走下去的訊息，說到遇過最難捱的時刻，Lokman回想當舞蹈員的階段最辛苦，他說：「因為我跳的舞種locking較冷門，所以有個爭扎位，將喜愛的事變成工作更帶來壓力，感覺沒那麼純粹。」

AK即稱：「入行前考慮是否嘗試，是否最後一次機會？那階段是最難捱，一來年紀漸大，成功機會愈來愈渺茫，二來又要對家人負責任，又怕負不起，那時候壓力幾大。」

反而Ian覺得入行後曾遇上最難捱日子，Ian說：「由細至大抱著『天道酬勤』的信念，以前有很多想實現的目標，譬如做運動或者代表香港出賽，可以靠自己努力或訓練逐步去達成。但入行後發覺『無力感』很重，好多事情並非自己可控制，令這信念有少許崩塌，要接受這改變需要一大勇氣！」

若下次再開拍運動題材劇集，AK直言想演足球員，因為是自小的興趣，不用太花時間練習，至於Lokman想嘗試「雜耍型運動」，如劍球和玩搖搖，因為些是其興趣。至於跑車迷Ian就說：「絕對是賽車，因為感覺有型，自己又喜歡速度感。」

化妝: Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre（Ian）； Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre（AK）；Seiko Sin@HairCulture（Lokman）

髮型: Him Ng @The Attic（Ian）；Lorraine Lam@HairCulture（AK）；Seiko Sin@HairCulture（Lokman）

服裝: Lane Crawford, Jimmy Choo（Ian）；Mr Porter, Both Paris（AK）；Zegna, Christian Louboutin（Lokman）

造型：PIPA Creative

記者：游艾維

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