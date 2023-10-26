  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

餐檯組合優惠丨北歐風餐檯連椅4件組合 自由配搭瘋狂價 $3980 起

休閒消費 17:28 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

將踏入11月，節日假期浪接浪，在家享受家庭樂或與親朋好友佳節聚會，點少得一套好餐檯連餐椅坐陣！at.home 即日起推出「瘋狂至慳價」優惠活動，首推 4 套北歐風餐檯套裝，包括 1 張餐檯、2 張餐椅及 1 餐長椅，餐檯套裝至慳價最平低見$3,980。

美學實用家居空間

at.home 精選指定北歐風餐檯，配搭特色餐椅與長椅，營造滿滿的舒適感，隨時隨地與家人、親朋準時開飯、開派對，將美味同親密感變得垂手可得！ 特選推介的 AIMON 餐檯套裝，北歐風輕盈設計，配襯簡約風格香港家居空間，聯乘經典現代風的 BEVERLY 餐椅與具置物功能的 OZEL 長椅，瘋狂至慳價$3,980，貫徹北歐風舒適自然感覺。

點擊圖片放大
+3
+2

慳位推介 OVED 開合餐檯套裝，以摺疊式開合設計，適合香港中小型單位家居，隨時隨地可靠牆擺放，騰出走動空間，夠慳位，連同餐椅與長椅 1 套 4 件瘋狂至慳價$4,980。ARTHUR 開合餐檯套裝最啱經常宴請親朋好友的家庭，餐檯基本 長度 120 厘米，中間開合，延伸檯面，加長約 30 厘米，可應付多人聚會之用，配合同風格的餐檯與長椅，1 套 4 件瘋狂至慳價同樣是$4,980。

自由轉款方便配襯

若追求更高美觀性，不妨考慮 BREDA 餐檯套裝，1 套 4 件瘋狂至慳價同樣是$5,980！此套裝最大特色是 BREDA 餐檯檯面特選仿石紋物料，提高整體時尚氣息，配合圓角設計，兼顧耐用及安全。而且同價錢的餐檯套裝，組合內的餐椅或長椅，可自由轉款，提升 Mix & Match 的自由度，方便客人配襯。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C14s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折
18:33 2023/07/05
【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折
【家居展低至6折】LITTLE TWIN STARS煮食爐閃亮登場 即場登記「好氣Fun」送罐裝鮑魚
13:18 2023/08/10
【家居展低至6折】LITTLE TWIN STARS煮食爐閃亮登場 即場登記「好氣Fun」送罐裝鮑魚
【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】
13:23 2023/10/11
【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】

你可能感興趣

【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折
18:33 2023/07/05
【家居用品優惠】HomeSquare 8萬件激筍家電　名牌家具低至1蚊及1折
【家居展低至6折】LITTLE TWIN STARS煮食爐閃亮登場 即場登記「好氣Fun」送罐裝鮑魚
13:18 2023/08/10
【家居展低至6折】LITTLE TWIN STARS煮食爐閃亮登場 即場登記「好氣Fun」送罐裝鮑魚
【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】
13:23 2023/10/11
【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】
家具 美食 北歐 時尚 家居 組合 設計 香港 著數優惠

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老