餐檯組合優惠丨北歐風餐檯連椅4件組合 自由配搭瘋狂價 $3980 起

將踏入11月，節日假期浪接浪，在家享受家庭樂或與親朋好友佳節聚會，點少得一套好餐檯連餐椅坐陣！at.home 即日起推出「瘋狂至慳價」優惠活動，首推 4 套北歐風餐檯套裝，包括 1 張餐檯、2 張餐椅及 1 餐長椅，餐檯套裝至慳價最平低見$3,980。

美學實用家居空間

at.home 精選指定北歐風餐檯，配搭特色餐椅與長椅，營造滿滿的舒適感，隨時隨地與家人、親朋準時開飯、開派對，將美味同親密感變得垂手可得！ 特選推介的 AIMON 餐檯套裝，北歐風輕盈設計，配襯簡約風格香港家居空間，聯乘經典現代風的 BEVERLY 餐椅與具置物功能的 OZEL 長椅，瘋狂至慳價$3,980，貫徹北歐風舒適自然感覺。

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慳位推介 OVED 開合餐檯套裝，以摺疊式開合設計，適合香港中小型單位家居，隨時隨地可靠牆擺放，騰出走動空間，夠慳位，連同餐椅與長椅 1 套 4 件瘋狂至慳價$4,980。ARTHUR 開合餐檯套裝最啱經常宴請親朋好友的家庭，餐檯基本 長度 120 厘米，中間開合，延伸檯面，加長約 30 厘米，可應付多人聚會之用，配合同風格的餐檯與長椅，1 套 4 件瘋狂至慳價同樣是$4,980。

自由轉款方便配襯

若追求更高美觀性，不妨考慮 BREDA 餐檯套裝，1 套 4 件瘋狂至慳價同樣是$5,980！此套裝最大特色是 BREDA 餐檯檯面特選仿石紋物料，提高整體時尚氣息，配合圓角設計，兼顧耐用及安全。而且同價錢的餐檯套裝，組合內的餐椅或長椅，可自由轉款，提升 Mix & Match 的自由度，方便客人配襯。

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