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KOHLER廚房浴室潔具 官方網店網購+綫上諮詢+安裝全新一條服務

特約 11:00 2023/10/27

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

屋企水喉、花灑一出現問題，很多人都會束手無策！既要選購合適產品又要找師傅安裝，隨時買咗呎吋就加費時失事！最近KOHLER®官方網店就推出全新一條龍服務，顧客可以先透過WhatsApp查詢各種資訊如呎吋、型號、款式、安裝服務等，了解清楚後就可以進行選購和預約安裝服務，「1 Take過」，省時又方便。

選購+諮詢+預約 一氣呵成

很多人在選購水龍頭和花灑時都只會留意款式、而忽略了呎吋、款式是否合適安裝在現有環境等安裝細節。KOHLER®官方網店新推的一條龍服務就可以讓你安坐家中，透過網店一次過諮詢、選購和預約安裝，過程簡易又方便！

顧客可以先透過WhatsApp查詢有關資料，然後於KOHLER® E-shop挑選需要換的潔具產品，再提供安裝潔具呎吋、安裝的位置或環境相片、短片，就會有技術人員進行初步評估和諮詢。當KOHLER技術人員認為合適安裝後，顧客就可以直接在E-shop落單和預約送貨及裝安按排，最快可以在送貨日後第一個工作天就會有專人上門安裝，既方便又快捷。

先在KOHLER® E-shop揀選合適的產品。

透過WhatsApp就可以查詢產品資訊及安裝細節。

把潔具呎吋、安裝位置、環境的相片或影片一併傳送給客服，經KOHLER技術人員確認後，就會客服回覆及建議。

最快於送貨日後的第一天就會有專人上門安裝。

KOHLER官方網址：
https://shop.kohler.com.hk/

（特約）

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