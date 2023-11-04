戀愛代價丨記帳拍拖1年消費7000元 男子發警世文：要想清楚才好拍拖

▲ 男子拍拖1年消費7000元，發警世文勸拍拖要想清楚。

情侶拍拖難免會增加消費額！馬來西亞一名男子與女友拍拖一年，近日他公開談戀愛期間的消費記帳，他共花了4610令吉(約港幣7,532元)，他奉勸想拍拖的男生想清楚才拍拖。帖文引起網民熱議，有網民認為男子計到咁盡，將來分手一定會向女友收掟煲費，更有不少網民寸爆他︰「安老院適合你」、「祝你一世單身」。

綜合大馬傳媒報道，該名男子在Facebook專頁《北方大學有趣分享》中，以Excel表列出與女友約會一年的開銷，引發網友議論。該男子與女朋友談戀愛一年，自己花費了4610令吉(約港幣7,532元)，除了金錢、還有精力和腦力，他奉勸想脫單的男生︰「一定要想清楚才好拍拖!」

勸諭想脫單男子想清楚

男子表示，他與女友因剛交往一年，每周只約會一天︰「我們約會是吃個晚餐加上甜品，每個月的第四個星期就會有娛樂活動如看電影。」男子還說，他負責晚餐費用，而甜品及娛樂活動就由女友埋單，如果當月有特別節日，開支就由他支付。

他勸諭想脫單的男子不要想著談戀愛的甜，因為背後付出蠻多的︰

付出的不只是金錢，還要精力和腦力，作為男生又要多哄哄女朋友，所以談戀愛真的不簡單，要想清楚了。

▲ 男子將與女友拍拖1年的費用詳細列出來，被網民寸爆算死草。

就男子的開支報表看來，無特別節日的月份，他的「戀愛支出」約280令吉(約港幣457元)，即使有特別節日，亦只花530令吉(約港幣865元)連買禮物給女友，也只是花約200令吉(約港幣326元)，相當經濟。

對於男子的戀愛花費，一般網民都覺得少，還笑指他「賺到了」、「便宜了」、「他一個月才280，我們吃一頓火鍋都不止280」，有人更嘲諷他應該一早被飛、甚至應該一世單身︰「安老院適合你」、「祝你一世單身」、「給我，一早飛了你」，更揄揶他算死草︰「account男談戀愛」、「算到如此清楚,恐怕與女友分手時會把錢要回來」。

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