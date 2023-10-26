【精英運動員】浸大取錄8名運動員入讀本科課程　今舉行獎學金頒授典禮

▲ 浸大取錄8名精英運動員入讀本科課程。（浸大圖片）

浸大在2023/24學年透過「優才運動員入學計劃」及「多元才能直接錄取計劃」，取錄8名精英運動員，今日（26日）舉行獎學金頒授典禮。

6名透過「優才運動員入學計劃」入學的運動員為排球運動員江卓軒、武術運動員劉寶欣和顏嘉穎、劍擊運動員梁洛文和梁雅蕾，以及視障游泳運動員聶建軍。籃球運動員何佩盈和排球運動員溫迦南則透過「多元才能直接錄取計劃」入學。

梁雅蕾修讀浸大中醫藥學院的中醫學學士及生物醫學理學士（榮譽）課程；其餘7名運動員均修讀由體育、運動及健康學系開辦的體育及康樂管理文學士（榮譽）課程。

浸大體育、運動及健康學系系主任Yannis Pitsiladis指，十分高興看到直接入學計劃成功吸引不同背景的學生，多年來取錄的學生運動員均來自多元化運動項目，且表現優秀，反映香港體育運動的卓越水平。

典禮邀請了多名浸大傑出學生運動員作分享。其中，劉寶欣和哥哥劉子龍同樣是武術運動員，二人先後於2022年和2023年透過「優才運動員入學計劃」入學，他們分享了充滿啟發性的武術運動之旅。梁雅蕾則講述選擇修讀中醫的原因。另外，在2021年入讀浸大的足毽運動員閰諾，分享了她的大學生活。

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責任編輯：梁薾心