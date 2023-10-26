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【打鬥案】涉尖沙咀街頭襲女友　16歲有三合會背景男被捕

社會 17:49 2023/10/26

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網上流傳一條片段，一名少年在街頭疑毆打女友，昨日被捕。（網上截圖）

警方於本周二（24日）下午留意到網上流傳一段影片，片中1名男子在尖沙咀柯士甸路外的馬路上徒手襲擊1名女子。經深入調查後，警方昨日（25日）以「襲擊致造成身體傷害」罪拘捕1名16歲本地男子，被捕男子有三合會背景。

網上流傳片段可見，身穿白衣的少年疑與女友爭執，期間多次出手打人，該女子被少年用手掌刮頭部，一度跌在地上，男子一邊爆粗，一邊再打扯頭髮，女子一度跪地，用手擋隔，但再被打，少年更用腳踢，片段最後見少女倒臥地上。而打人期間，有多名途人目擊，有男子在身邊經過，但未有途人上前阻止，因而引起網上熱烈討論。

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油尖警區刑事調查第7隊督察陸智灝今午指，警方聯絡到拍片及報警市民，證實案件於當日（24日）上午10時40分發生。事發於尖沙咀柯士甸路7至9號外馬路，事後該對男女登上的士離開現場。

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警方經情報分析後成功鎖定一名男子，並於翌日（25日）在尖沙咀區以「襲擊致造成身體傷害亅將涉案男子拘捕。被捕男子16歲，姓關，報稱無業，有三合會背景，涉因感情糾紛犯案，現正保釋侯查。

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警方呼籲女受害人聯絡警方，協助警方調查案件，亦呼籲目擊事發經過的市民與警方聯絡。警方重申，襲擊致造成身體傷害屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁3年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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