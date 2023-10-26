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【假泊車證】涉以虛假泊車證免費使用政府停車場　郵差承認使虛假文書罪候判

社會 17:55 2023/10/26

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郵差涉使用虛假泊車證使用政府停車場，今承認兩罪准保釋候判。資料圖片

郵差涉以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近半年，早前被廉署落案起訴，今(26日)於沙田裁判法院承認使用虛假文書罪。裁判官押後至11月16日判刑，以候被告社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告文俊謙(38歲)，案發時為香港郵政郵差，承認兩項使用虛假文書罪名，另1項使用虛假文書的副本罪名獲撤控。

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案發時，被告於大埔政府合署的大埔派遞局工作。大埔政府合署設有1個停車場，由佳定物業管理有限公司(下稱佳定)管理，獲香港郵政或其他相關政府部門簽發臨時泊車許可證的車輛，可在工作日期間免費停泊在該停車場。

案情指，被告於2022年4月至10月期間，向佳定4名保安員展示兩張看來是由香港郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使4人接受為真確的，以停泊1輛汽車在該停車場。

廉署接獲投訴後展開調查，發現被告先後於94個工作天，使用以上虛假臨時泊車許可證，將1輛汽車停泊在該停車場，而香港郵政從沒有向被告簽發相關臨時泊車許可證。

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記者：林育慧

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