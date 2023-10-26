【施政報告2023】科大將赴越南印度等一帶一路國家招生　冀下學年收約600名非本地生

▲ 科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳回應指，將赴「一帶一路」沿線國家招生。（資料圖片）

特首於施政報告提出多項措施，推動本港成為國際專上教育樞紐，包括將八大非本地生限額增1倍至4成，供院校考慮自身條件循序漸進招生。科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳回應指，將赴「一帶一路」沿線國家招生，期望下學年能招收約600名非本地生，不過強調會平衡內地生與國際生比例，不會一下用盡限額。

科大今（26日）舉行記者會公布重點教育政策，本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，歡迎將非本地生限額增至4成，期望下學年能招收約600名非本地生，並預料每年會增長約數十人。她亦強調，校方會平衡內地生與國際生比例，建設國際化的校園環境，不會一下用盡限額。

劉夢琳又分享，計劃赴土耳其、越南、印度等「一帶一路」新興沿線國家招生，同時會投放資源增聘教師、增加宿位、添置教學設備等，為新生提供完善的學習環境。同時，會積極與其餘7間大學合作，共同將香港變成國際教育樞紐，提升本地競爭力，而非將重點放在競爭上。

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責任編輯：梁凱婷