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拆解痛症｜長時間跑跳致膝蓋痛影響走路　脛骨結節軟骨炎這年歲少年高危

保健美顏 13:32 2023/10/27

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青少年正值發育長高的階段，若加上長期過度跑跳，或增加患上脛骨結節軟骨炎的風險。（iStock圖片）

青少年精力旺盛，雖然常做運動身體好，但過度跑跳也有機會誘發痛症！膝蓋前側持續紅腫疼痛，甚至影響走路，運動時劇痛？可能是脛骨結節軟骨炎的警號。此症好發於青少年和運動愛好者身上，究竟其成因、症狀為何，有甚麼治療方法？立即交由物理治療師曾裔菱（Janice）逐一拆解。

10至16歲少年、運動健將高危

脛骨結節軟骨炎與年紀和運動習慣有關，Janice指高危族群可分10至16歲的青少年，以及常做運動的人士兩類。前者正值發育時期，脛骨結節未完全骨化，若再加上經常有重覆性跑、跳動作的運動如跑步、跳繩等，不斷重覆使用四頭肌，便會容易導致軟骨發炎、誘發痛症。「每個人的骨骼生度速度不一，當青少年開始長高，但軟組織如韌帶、肌腱跟不上骨頭生長的速度時，過多的跑跳動作會使四頭肌與軟骨位置不斷磨擦，繼而發炎。」

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男生一般的好發年紀為12至16歲，女生則為10至14歲，視乎每個人青春期的發育情況。另一方面，不少馬拉松愛好者及行山人士，因長時間練跑、走樓梯而大量運用四頭肌，經常磨擦膝蓋位置，也容易導致發炎。

長期重覆跑跳 加劇炎症

患者初期會感到膝蓋前側膝痛，其後或出現紅、腫、熱、痛等發炎症狀。若忽視症狀，並持續做重覆性跑跳的運動的話，惡化速度便會加快，最嚴重的情況為走路一拐一拐，或跑步時感覺劇痛。假如拖延病情兩、三個月才求醫，甚至有機會影響腰背和下肢其他部位，例如髖關節和腳踭，誘發其他痛症。

不少人或會冰敷患處，或塗按摩膏紓緩痛楚， Janice指這些均屬暫時紓緩的做法，惟熱敷不但對消炎無幫助，急性發炎時更會加強血液循環，反而使炎症加劇。

物理治療師曾裔菱表示，不少馬拉松愛好者及行山人士，因長時間練跑、走樓梯而大量運用四頭肌，經常磨擦膝蓋位置，也容易導致發炎。

完成發育後有機會自癒  治療外最重要休息

雖然對青少年而言，完成發育階段後，痛楚和炎症可自然消退。但Janice指家長、病人應持續監測痛症狀況，若痛楚加劇便不應強忍，應立即求醫。而對已成年的運動愛好者來說，延誤治療會使炎症愈來愈嚴重，情況不容忽視。

若因脛骨結節軟骨炎而求醫，物理治療師會先透過觸診檢查病人的痛楚位置，另會叫病人做一些深蹲或彈跳的動作，觀察會否因而觸發痛楚，以作斷症。一旦確診，可透過超聲波、激光或電療等儀器為病人消炎，放鬆患處周邊的筋膜，以紓緩痛楚。若這些方法的效果未如理想，亦可選擇使用衝擊波。

Janice提醒，治療以外更重要的，是病人須暫時停止跑跳運動、多休息，避免炎症惡化。若情況許可，宜加強肌肉訓練，協助鞏固下肢，防止痛症復發。

物理治療師曾裔菱建議，運動愛好者平日可多做體能，如強化及鬆弛肌肉、拉筋等運動，以減低脛骨結節軟骨炎的復發風險。（湯致遠攝）

3組運動強化肌肉 預防痛症

當炎症的紅腫熱痛而大幅紓緩，物理治療師便會教一些強化肌肉、拉鬆筋腱的下肢運動，讓病人在家訓練。當痛症已大大紓緩，病人更可做負重深蹲訓練四頭肌。因四頭肌肌力夠強，有助減低受傷風險。

1. 強化、伸展四頭肌

  • 簡易版做法︰雙手叉腰、盤骨擺正，痛腳往後放。其後如坐「無影凳」般慢慢將身體坐下，直至大、小腿呈90度。上身挺直、收緊下腹，應感覺到四頭肌位有輕微拉扯感，然後回復原本動作。另一隻腳亦同樣，以10下為1組，每天做3組。
  • 進階版做法︰動作如上，腳掌可踩在椅子／矮級上。

＊功效︰伸展、紓緩及強化四頭肌。

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2.拉鬆四頭肌

  • 做法︰單腳站立、提起痛腳，上身保持挺直，維持動作約20秒，可雙腳交替做1至2次。病人會明顯感覺到四頭肌有拉扯感。須量力而為，別強行拉扯痛腳致劇痛。

＊功效︰放鬆四頭肌。凡感覺到四頭肌緊繃，皆可以此方法放鬆，沒次數限制。

3.小腿伸展放鬆

  • 做法︰扶住牆身或椅背，腳尖踩地，踮起腳掌，慢上慢落。四頭肌、小腿、腳底均會有拉扯感。

＊功效︰伸展小腿，放鬆肌肉。

記者：吳霆俊

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