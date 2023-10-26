陳百強《喝采》4K數碼修復版　舉行慈善首映禮延續Danny愛心

▲ 《喝采》慈善首映禮大合照。

由蔡繼光執導，陳欣健監製，孫泳恩製片，鄭丹瑞、文雋編劇，陳百強（Danny）、張國榮、翁靜晶、鍾保羅、盧業瑂主演電影《喝采》，是英皇集團主席楊受成第一部投資的電影，闊別大銀幕43年，《喝采》以4K數碼修復版後，於昨晚（10月25日）舉行慈善首映禮。

適逢陳百強逝世30周年紀念的重要日子，Danny生前積極行善，參與各項公益事務，為延續他的愛心，《喝采》4K數碼修復版慈善首映禮上，受惠機構香港國際社會服務社獲10萬元善款作慈善用途。

《喝采》陳百強張國榮經典4K重現 英皇戲院紀念展懷念Danny

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設陳百強紀念展

而翁靜晶亦作響應，義賣首映門票為劉家良導演慈善基金籌款；同時「為你喝采陳百強歌迷會」也盡一分力，籌得5萬2千元善款捐贈何東文化發展基金，令《喝采》4K數碼修復版首映禮善緣滿布，愛心爆棚。

為配合《喝采》4K數碼修復版即將上映，英皇戲院將由 2023年10月26日起於英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）特設「為陳百強喝采•紀念展」，免費入場。

是次展覽將戲院劃分成多個別具特色的區域，配合不同布置，在電影邁向43年之際，就讓影迷及粉絲一起重温經典，緬懷一代偶像陳百強。

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