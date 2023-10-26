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【施政報告2023】陳國基：要求關愛隊探訪獨居長者　政府可以送電視機予長者

政治 18:17 2023/10/26

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陳國基指，關愛隊會優先協助劏房戶、單親家庭、獨居長者等。(陳靜儀攝)

政務司司長陳國基今日指，關愛隊會優先協助劏房戶、單親家庭、獨居長者等，政府會要求關愛隊逐一上門探訪，如發現受助者出現精神健康等問題，會轉交社工協助。他指出，長者不是只講錢，需要被探望，長者有時不是沒有錢，例如電視機壞了，不捨得去換，「政府可以譬如送部電視機俾佢，有錢送到，安排到的」。

陳國基今日在《2023年施政報告》相關措施記者會表示，本港老齡化問題越來越大，照顧長者工作很重要，錢之外，要令他們生活上開心。他提到，兩元長者乘車計劃成功，是因為因計劃多機會出去，對長者身心健康有好處。他又稱，關愛隊成員有社區服務經驗，如有需要社署會給予支援。

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陳勇倡提高並固定「關愛隊」資助額預算、設立關愛隊支援中心

另外，民建聯副主席、立法會議員陳勇對《施政報告》提出透過關愛隊繼續加強凝聚社區力量，支援地區工作表示歡迎和支持。他指，關愛隊是完善地區治理工作的重要一環，惟希望政府可考慮在來年的財政預算案加大對「關愛隊」的場地、情感及尤其是資源上的投放，例如提高並固定資助額預算、提供情感支援、設立關愛隊支援中心、簡化行政程序和豁免活動場地租用費等等，讓關愛隊真正長久發揮好地區聯繫及服務的角色。

政府宣布因應「關愛隊」實際運作，為他們開發管理應用程式，善用資訊科技，有效發揮功能。陳勇表示支持，期望特區政府盡快推出更智慧的應用程式，方便各「關愛隊」小隊報告及登記工作，以應付未來龐大的工作需求。

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責任編輯：區綽彥

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