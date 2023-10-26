  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

此時此刻丨劉俊謙演Netflix愛情劇「露股」　喜獲女神郭雪芙按摩

娛樂 18:45 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

（左起）張軒睿、曾敬驊、修杰楷、林柏宏、劉俊謙參演Netflix愛情劇集《此時此刻》。

劉俊謙（Terrance）有份參演的Netflix愛情影集《此時此刻》下月即將上映，今天（10月26日）劇集製作人修杰楷就帶領4位男神演員劉俊謙、林柏宏、曾敬驊、張軒睿於台灣出席記者會，分享拍攝感受。

《此時此刻》劇集由10個愛情故事組成，Terrance今次在演出的單元就面對從影而來最大挑戰，就是露臀上演一幕裸跑戲份，Terrance更大膽分享箇中拍攝感受，內容充滿「趣味」，令到全場藝人和記者不禁爆笑。

【Netflix台劇】劉俊謙加盟《誰是被害者》第2季　蘇慧倫相隔11年再拍劇集

劉俊謙

拍裸跑戲趁機乘涼

Terrance在演出的單元「站一個晚上」中，飾演一名患有弱聽，兼說話打結的戇直男子，劇中帶點傻氣造型的他，除了全程以口齒不清的方式講出普通話對白外，更要上演一幕被迫半裸逃走戲。當中的劇情講到，Terrance飾演的角色一心儲錢尋愛，因緣際會之下偶遇郭雪芙飾演的按摩少女，正當關鍵時刻，二人碰上警察接受的誤報大整蠱，Terrance惟有一絲不掛跟郭雪芙跑到天台避開警察追查，場面爆笑。

他回憶拍攝當日天氣炎熱，一場裸跑戲正好趁機乘涼，他感有趣的說：「老實說我有沒有尷尬，拍戲的話我就不會，但我平常不會這樣做啦（裸跑），那天拍戲的時候感覺很好，真的很涼爽，人生有多少次可以不穿褲子到處走，哈哈哈，但是有一個比較痛苦的點是，他們要幫我帶那個假的...（陽具），要求我要剃掉有關障礙物，之後就有點刺刺的，哈哈...可能那個算是比較痛苦的吧。」

記者們笑問滿意道具的尺寸大小嗎，和劇中角色於此幕被拍到有生理反應，記者就笑問劉俊謙是否真實演出，他就笑言：「難道是真的嗎？不會吧，不可能有人可以起飛那麼久嗎，哈哈，會頭暈的！」訪問內容愈趨大膽，令到在場人士聽畢都不禁一齊爆笑。

林柏宏

劉俊謙在台灣工作愉快

至於講到跟郭雪芙合作的感受，Terrance就直言非常爽，皆因有幸得到女神為他親手按摩。「覺得很爽很棒，她可以直接去做按摩師，因為雪芙給我的感覺是她沒有在演，她是真的去幫我按摩，每一個力度我都覺得很重，然後當導演喊Cut的時候，我就覺得，啊～可以再按多一點嗎？」

而在劇中演其室友的林柏宏就表示：「我們就是劉俊謙把到郭雪芙的見證人，因為我們租的房間是一個合租雅房，所以我和張軒睿跟一群人在外面煮火鍋聊天，目睹劉俊謙帶郭雪芙回家，還聽到他們在房間的一些聲音，想笑又不能笑很痛苦。」

Terrance亦有提到今次跟台灣的演員以及幕後人員都合作得非常愉快，又大讚劇組安排的膳食非常美味。

除Terrance，以及這天出席記者會的幾位男神演員外，《此時此刻》雲集一班台灣演員，包括：王淨、朱軒洋、郭雪芙、宋芸樺、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、林心如、林熙蕾、賈靜雯等，他們共同於劇中詮釋十個都會愛情故事。

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花【有片】
13:40 2022/03/07
【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花【有片】
【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】
15:06 2021/02/03
【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】
【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　
12:31 2021/09/10
【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　

你可能感興趣

【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花【有片】
13:40 2022/03/07
【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花【有片】
【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】
15:06 2021/02/03
【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】
【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　
12:31 2021/09/10
【梅艷芳】劉俊謙做足準備扮演張國榮　廖子妤演梅愛芳知得來不易　
劉俊謙 林柏宏 電視劇 Netflix

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老