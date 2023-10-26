【7.21事件】涉政見爭執「私了」兩男　53歲婦暴動等4罪成候判

▲ 53歲婦涉「私了」兩男，今於區域法院被裁定傷人等4罪成候判。資料圖片

53歲婦涉於2019年7.21事件兩個月紀念活動中，與1名大叫「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦」的男子發生口角，該男子其後被包圍襲擊，婦人涉以易拉架擊打該男子，其後於住所被捕時將涉案運動鞋扔出窗外，被控有意圖而傷人及暴動等共4罪，案件經審訊後，今（26日）於區域法院被裁定罪成，還押至11月29日判刑。

女被告李茵茵（53歲，報稱自僱），早前否認2項有意圖而傷人罪、1項暴動罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正行為罪。

控罪指，被告於2019年9月22日，在元朗青山公路元朗段162至164號地下的中國銀行外，意圖使男子姚興強身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他、意圖使男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他，並與其他身份不詳人士參與暴動。被告另被控於2020年6月24日在葵涌一單位將1對鞋抛出窗外，以毀滅證據和阻礙警方對她涉嫌觸犯的刑事罪行進行調查。

法官於書面裁決書指，案發日施襲者身穿的衣物同時於被告的住所被檢獲，絕對不可能是偶然和巧合。從呈堂片段可見，有關衣物為施襲者所穿著，法官指出現了種種奇怪的巧合，於未獲解釋下可被視作支持身份辨認的證據，以及加強推論相中女子便是被告即是施襲者，加上警員觀看逾100小時的相關片段，足以支持證人辨認被告為施襲者的準確性及可靠性。

法官指警員進入單位前，單位內只有被告一人。辯方力指有關運動鞋是警員入屋後才有人扔出被告住所窗外，法官認為被告當時已受警員控制和監視，沒有機會把運動鞋扔出窗外，至於是調查的警員把重要的證物扔出窗外更是內在不可能。

法官認為唯一及無可抗拒的推論是，被告知道警員將進入單位調查搜證前，她便拖延時間，把警員拒諸門外，情急下打開窗戶將關鍵的涉案證物扔出窗外，意圖毀滅證據，明顯是企圖妨礙司法公正的行為。法官考慮所有證供後，裁定控方已於毫無合理疑點下證明4項控罪，全部罪名成立。

控方早前開案詞指，案發時男子姚興強及X等人在元朗晚膳，用膳後看見黑衣黑褲蒙面示威者及叫口號，姚大叫「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦」，被告一方與姚發生口角，姚和X及後被包圍襲擊，被告企圖以易拉架襲擊姚，其後以右手擊打姚背部。被告稍後趁其他人停止攻擊時，再以易拉架向姚揮動及擊中其頭部，被告隨即逃走。

及至2020年6月24日，被告到被告住所作出拘捕，警員抵達時，被告拒絕讓警員進入單位，並將涉案運動鞋拋出街外後，才讓警員進入屋內。

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記者：林育慧

