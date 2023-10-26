  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【7.21事件】涉政見爭執「私了」兩男　53歲婦暴動等4罪成候判

社會 18:52 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

53歲婦涉「私了」兩男，今於區域法院被裁定傷人等4罪成候判。資料圖片

53歲婦涉於2019年7.21事件兩個月紀念活動中，與1名大叫「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦」的男子發生口角，該男子其後被包圍襲擊，婦人涉以易拉架擊打該男子，其後於住所被捕時將涉案運動鞋扔出窗外，被控有意圖而傷人及暴動等共4罪，案件經審訊後，今（26日）於區域法院被裁定罪成，還押至11月29日判刑。

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

女被告李茵茵（53歲，報稱自僱），早前否認2項有意圖而傷人罪、1項暴動罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正行為罪。

控罪指，被告於2019年9月22日，在元朗青山公路元朗段162至164號地下的中國銀行外，意圖使男子姚興強身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他、意圖使男子X身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他，並與其他身份不詳人士參與暴動。被告另被控於2020年6月24日在葵涌一單位將1對鞋抛出窗外，以毀滅證據和阻礙警方對她涉嫌觸犯的刑事罪行進行調查。

法官於書面裁決書指，案發日施襲者身穿的衣物同時於被告的住所被檢獲，絕對不可能是偶然和巧合。從呈堂片段可見，有關衣物為施襲者所穿著，法官指出現了種種奇怪的巧合，於未獲解釋下可被視作支持身份辨認的證據，以及加強推論相中女子便是被告即是施襲者，加上警員觀看逾100小時的相關片段，足以支持證人辨認被告為施襲者的準確性及可靠性。

法官指警員進入單位前，單位內只有被告一人。辯方力指有關運動鞋是警員入屋後才有人扔出被告住所窗外，法官認為被告當時已受警員控制和監視，沒有機會把運動鞋扔出窗外，至於是調查的警員把重要的證物扔出窗外更是內在不可能。

法官認為唯一及無可抗拒的推論是，被告知道警員將進入單位調查搜證前，她便拖延時間，把警員拒諸門外，情急下打開窗戶將關鍵的涉案證物扔出窗外，意圖毀滅證據，明顯是企圖妨礙司法公正的行為。法官考慮所有證供後，裁定控方已於毫無合理疑點下證明4項控罪，全部罪名成立。

控方早前開案詞指，案發時男子姚興強及X等人在元朗晚膳，用膳後看見黑衣黑褲蒙面示威者及叫口號，姚大叫「我係中國人，你哋唔鍾意就走啦」，被告一方與姚發生口角，姚和X及後被包圍襲擊，被告企圖以易拉架襲擊姚，其後以右手擊打姚背部。被告稍後趁其他人停止攻擊時，再以易拉架向姚揮動及擊中其頭部，被告隨即逃走。

及至2020年6月24日，被告到被告住所作出拘捕，警員抵達時，被告拒絕讓警員進入單位，並將涉案運動鞋拋出街外後，才讓警員進入屋內。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧
 

罪案 遊行集會 社會矛盾 請願示威 罪行 運動 葵涌 自僱 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老