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中一面試︱東區名校自行分配申請歷年最多　拆解聖馬可中學面試題目

中小學 09:00 2023/10/27

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

報讀聖馬可中學面試的同學可以參考。

位於東區的Band1英文中學聖馬可中學，校長陳思茵早前向TOPick透露，今年收到的「自行分配學位」申請表格是歷年最多，所有申請人均有面試的機會，面試主要分成兩部分，主要透過與學生及家長見面，了解申請人的學習態度。

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聖馬可中學於2019年曾經誕生一名狀元，且學生在DSE中學文憑試中表現亮眼，因此學校備受家長歡迎。聖馬可中學在「自行分配學位」階段有40個學額，收生準則為學術及面試表現比例各佔5成。由於所有申請人均有面試機會，故面試需在明年3月11日及3月18日分兩日進行。雖然面試表現會影響錄取機會，陳校長建議，申請人及家長毋須過於緊張。

該校主要以英文為教學語言，並注重學生在下列5方面均衡發展：包括追求知識、積極探究、文化發展、人際相處及健全體格。校方亦以有系統的計劃，培養學生在學業方面追求卓越。

中一自行分配面試實錄

據資料顯示，聖馬可中學的中一自行分配學位面試分3部分：個人、小組及與面見學生與家長，全程以英文或粵語進行，亦都需要考數學。

學生篇（需用中或英文回答）

分別閱讀及朗讀文章並回答問題，問題多數圍繞學生的家庭生活，以及對新聞時事的認識。學生亦需要用中英文自我介紹及介紹家人，學生先面試，然後請家長一同面試。

綜合問題如下：

你有沒有兄弟姊妹？你認為聖馬可有哪些好的優點？你覺得我們的學校有甚麼適合你？你最喜歡甚麼科目？請你用2分鐘時間游說我們取錄你入讀這所中學？如明日需默書，你會如何準備？你看過什麼書本？書本的內容是什麼？你認為社交媒體對你有沒有一些好處？

家長篇

學生在家中之表現？對子女在中學有甚麼期望？你為甚麼選擇這一間中學？如何解決兩兄弟或姐妹之間的衝突？學生在家的表現，平時誰照顧起居飲食？為何要跨網？為何要選擇聖馬可？如何培養小朋友的學業等？如何認識我校？小朋友打機的時間多久？平時會帶孩子去哪裡？平時怎樣溫習？有帶小孩外遊嗎？如何解決兩兄弟或姐妹之間的衝突？

時事常識題

你最近看了些甚麼新聞？贊成小三TSA嗎？你贊成財政預算案中派免費海洋公園的門票嗎？你贊成國歌法嗎？如何從家到迪士尼？

小組篇（4人一組）

自我介紹後，以遊戲形式回答問題；討論3幅圖及文章。

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責任編輯:王明芳

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