【人事變動】中美交流基金會換領導層　董建華改任榮譽主席

▲ 董建華改任中美交流基金會榮譽主席。（資料圖片）

中美交流基金會今日舉行董事會會議，一致推選前特首董建華出任榮譽主席，主席由趙令歡接任。馮國經、董建華兒子董立均則擔任副主席。董事會又任命聯合國親善大使周建成出任基金會總裁。

董建華2008年成立中美交流基金會後，一直擔任基金會主席。趙令歡表示，董建華為推動中美的雙邊關係創建了一個突破性的全球平台，「今日這個關鍵時刻，我們的使命比以往任何時候都更重要。」

中美交流基金會將於11月9日至10日舉辦年度活動「香港中美論壇」。中國駐美大使謝鋒和諾貝爾和平獎得主穆罕默德·尤納斯將通過視頻致辭。親赴香港的重要嘉賓包括前美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）、中國國際經濟交流中心常務副理事長畢井泉、聯合國大會前主席莫恩斯·呂克托夫特（Mogens Lykketoft）、前美國駐華大使博卡斯（Max Baucus）、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民、印度前外交部長希亞姆·薩蘭（Shyam Saran）和泰國前國會主席兼副總理頗欽·蓬拉軍（Bhokin Bhalakula）。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希