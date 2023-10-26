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【美酒佳餚巡禮】盛事開鑼300展攤宴客　日本酒商料生意較疫前增3成

社會 21:16 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

旅發局美酒佳餚巡禮相隔5年再次在中環海濱舉行，今日揭幕，不少市民入場暢飲。（梁偉榮攝）

「香港美酒佳餚巡禮」事隔5年恢復實體活動，即日（26日）起一連4日在中環海濱活動空間舉行，今晚正式揭幕。今年有約300個美酒及美食攤位，除了經典名牌酒莊，今年更引入「新緯度」的泰國葡萄酒，更有中法元首國宴級的中國葡萄酒。

同場的美食展區逾百檔來自17國家及地區的美食。旅發局期望可吸引約14萬人次入場，規模及人數與2017年相若。不少商戶都看好銷情，部分料生意較2018年增加3成。

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年度盛事之一的香港美酒佳餚巡禮今晚揭幕，財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅發局主席彭耀佳、波爾多葡萄酒業協會主席Allen Sichel等，主持開幕儀式，隨後亦有參觀不同展攤。

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大會今年不設最平的100元品酒證，改為設2款品味證，其中200元包括8張品味券及一隻可回收膠杯，有別於以往200元品酒證都有玻璃酒杯，據了解是因為成本上升，已盡力保持原價；另一款400元品味證包括14張品味券及1隻紀念酒杯。

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活動今年新設中國葡萄酒及芬蘭展區。中國酒商西鴿酒莊今年首次參加，主打出售中國釀造的葡萄酒，其中一款「蛇龍珠」曾在今年4月中法元首國宴上採用，展期內2張品味券可享用40毫升；而每瓶750毫升售599元，場內再享9折。西鴿觀蘭集團全球品牌大使兼國際事務總監陳仙妮期望，參展可以令更多人認識中國釀造的紅酒，強調預備了數十箱貨「一定夠賣」。

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首設芬蘭區售限量果酒

同樣首次參展的「芬味 TRYFINNISH」主打芬蘭小食，包括手工芝士杯、芬蘭家鄉肉丸、野生藍莓汁等，售價介乎1至2張品味券。另有香港芬蘭商會首次引入多款芬蘭限量酒類，其中冰蘋果酒一年只生產2,000枝，展期內則出售600枝，2張品味券即可試飲，場內可享85折以380元購買一枝。該會董事張先生保守預計生意額達6位數，可吸引更多高消費的國際客光顧。

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有日本清酒公司對銷情樂觀，今年特意預備多20款、共100款產品應市，並競投多兩個攤位，預計生意較2018年增加3成。亦有西班牙小食檔負責人指，活動是國際大型盛事，往年參加實體活動生意均不俗，對今年銷情有「100%信心」。

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記者：陳麗娜

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