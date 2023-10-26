新一代男神丨Jeffrey成就解鎖　名模藤井莉娜參與魏浚笙《Never Say Never》MV演出　

▲ 魏浚笙在《Never Say Never》MV與藤井莉娜（左）合作。

新世代混血男神魏浚笙（Jeffrey）任連鎖食店代言人，更為該店唱15周年主題曲《Never Say Never》。歌曲由Edward Chan打造及監製 ，找來Anson Chan創作J-Rock曲風；梁栢堅填詞。

作為今次歌曲的監製，Edward Chan有感作品有著非常濃厚的日本流行搖擺風格，特別邀請日藉混音大師渡辺省二郎為《Never Say Never》作混音。

渡邊混音的作品無數，當中包括星野源、 Official髭男dism、濱崎涉、Puffy 以及一系列日本YouTube頻道「THE FIRST TAKE」 內的單曲；同時《Never Say Never》的後期製作與MV拍攝都在日本進行。

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▲ 《Never Say Never》

化身追夢漫畫家



Jeffrey在新歌MV更化身為到日本追夢的漫畫家，獨自在他鄉「捱鹹苦」打拚，但依然堅持靠自己的一雙巧手畫出彩虹。

繼續晒零死角神顏的Jeffrey，換上多個造型示人，其中新宿街頭奔跑的「眼鏡積肥」Look充滿書卷氣、黑白格仔外套Look時尚感爆燈、於三之輪車站冬日造型暖男Look及「天台Rock友」Look同樣吸睛，令人「眼睛想旅行」。是次MV更邀得日本女神助陣，由混血名模藤井莉娜（Fujii Lena）參演。

首席名模參演



現年39歲的藤井莉娜，曾是日本雜誌首席模特兒，嘴角旁邊微微對稱的兩顆「美人痣」，既性感又具個人特色，是許多人心目中的完美女神，雖然已榮升母親，但外貌與身形保養得宜，難怪Jeffrey覺得今次能與女神合作拍MV成就解鎖。

他說：「我一直對畫畫充滿興趣，自覺本身有點藝術氣息，所以今次在MV中飾演漫畫家，覺得很貼切呢，哈哈！最驚喜是可以看到兩位日本藝人，小時候經常在時裝雜誌看到藤井莉娜，今次看到真人，感覺很有趣，雖然大家語言不通，但一拍即合，有種『神交』的感覺，意思是眼神交流，所以合作愉快，獲益良多！」

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