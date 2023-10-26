【廉政學院】廉署與保監局簽訂合作諒解備忘錄　近30位保險管理人員完成反貪課程

▲ 廉政專員胡英明表示課程進一步提升業界反貪水平。(廉署提供)

來自超過28間保險公司近30位業界管理人員，完成兩日的廉政公署「保險業管理人員反貪專業課程」，並見證廉署與保險業監管局簽訂合作諒解備忘錄，進一步確立及強化與業界監管機構的合作關係。廉政專員胡英明今日（26日）於課程結業儀式致辭時表示，課程為裝備保險公司高級管理人員，帶領保險公司提高誠信管理水平。

胡英明表示，行政長官於最新一份《施政報告》宣布廉署將於明年第一季成立「香港國際廉政學院」，為世界各地反貪人員和本地公私營界別舉辦反貪專業培訓課程，是次課程是學院成立前的先導課程之一。學院早前已為本地銀行業、「一帶一路」沿線國家等舉辦反貪專業課程，廉署期望透過學院將香港打造成國際反貪信息交流平台，持續為全球反貪貢獻香港力量。

行會成員、立法會保險界議員陳健波出任主禮嘉賓，陳健波指廉署課程著重互動交流，令學員獲益良多。他表示，保險是對客人的承諾，廉潔營商和業界誠信操守是不可或缺的必要條件。近年大灣區客人來港購買保險產品的情況陸續增加，客人對香港保險業的信任尤其重要，保險從業員有責任共同守護香港廉潔的「金漆招牌」。

是次反貪專業課程由資深執行處調查人員解說近年保險業貪污情況，透過廉署真實個案，深入剖析保險業常見犯案手法和如何揭發相關罪行；防止貪污處人員討論如何從源頭減低保險業界貪污風險，和介紹各種防貪建議；社區關係處人員則分享在保險公司建立廉潔誠信文化的重要，並介紹廉署各種培訓資源和支援。

課程亦得到保監局全力支持，保監局市場行為部主管及法律總監郭家華擔任演講嘉賓，從監管機構角度出發，為學員分享反貪措施。副廉政專員兼執行處首長丘樹春與保監局行政總監張雲正，今日亦在參與廉署課程的保險業管理人員見證下，共同簽訂合作諒解備忘錄，確立和加強雙方合作，共同打擊貪污及相關罪行或違規行為。

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