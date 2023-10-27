開心速遞丨Terry身型Fit爆獲KC+大小姐大讚　李偉健勤做運動兼放假戒口

▲ 《愛‧回家之開心速遞》演Terry的李偉健騷肌。

憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》Terry一角彈起的李偉健於家中勤做運動，操練出健碩身型，連「KC」歐瑞偉和「大小姐」林淑敏亦忍不住留言讚好！

李偉健於2009年參加《香港先生選舉》入行，擁有大隻身型的他令觀眾留下印象，原為健身教練及漫畫家的他於落選後加入TVB發展演藝事業。

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Terry做運動騷身型

李偉健於IG分享居家運動的影片，並謂：

趁冇青春留倩影🫠

#居家運動 #在家gym日好 #李偉健身院 #趁冇青春留倩影

李偉健獲不少網民大讚Fit到漏，「KC」歐瑞偉留言：「冇得頂呀👍」，「大小姐」林淑敏亦說：「睇左咁耐背，最期待嘅前面終於見到啦😍😍」

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▲ 「Terry」李偉健分享約10年前的舊照。（受訪者提供）

自覺狀態不及當年

李偉健接受TOPick訪問透露：「其實今年初就開始多返運動。」

現年44歲的他謙稱自己的狀態不復當年勇，「完全唔一樣了，年紀體能都爭好遠，基本上，選香港先生嘅時候嗰一個半月我反而冇乜時間健身，因為要專注訓練跳舞綵排出席活動同埋用咗好大部份去畫畫表演，所以選香港先生嘅時候反而係靠之前平時個運動底，參賽時已經冇參賽前咁fit。」

他感慨道：「但係因為當時仲後生身材冇咁快走樣。𠵱家年紀大了，增肌比較困難，今次唯有得閒又做吓......例如可能收工又郁陣，返工前又練一陣咁，打游擊嘅方式爭取時間訓練。」

李偉健的體重維持於157至163磅左右，跟選美時期的體重差不多，不過他覺得以前的肌肉較為結實。

▲ 「Terry」李偉健於2012年為TVB拍攝。（受訪者提供）

大談運動習慣

談到運動習慣，他分享：「之前最理想就係去一個做健身教練嘅朋友健身室訓練，始終有教練指導訓練動作和效果會比較好，但係由於工作比較忙，一個月可能去得兩次健身室左右，所以大部份時間靠喺屋企郁吓，由半個鐘至三個鐘不等，睇當日有冇時間。」

他續指：「因為有時收工都會有啲攰或者放假可能要用時間背劇本！近排有時間就盡量練習，試過夜晚11點至到凌晨一點都喺度訓練，爭取時間。」

他認為一星期平均訓練四天最為理想，「盡量希望身體每一組肌肉一個禮拜最少做到一次，例如，胸、背、膊、二頭、三頭、腳......希望每星期最少都會郁到一次。練習腳部就訓練時比較輕量，因為左腳做過三次手術有啲舊患、訓練時特別小心，腹部則盡量每次訓練都會加插。」

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放假盡量戒口

至於飲食方面，他說：「𠵱家要完全戒口就比較困難，因為始終返工好難戒口，有時喺公司盡量嗌雞胸飯食囉。放假有時間就盡量喺屋企食得清淡啲，雞扒南瓜紅米飯雞蛋，收工冇時間就唯有求其外賣點心頂住檔。之前最鍾意食嘅杯麵同Pizza，𠵱家就盡量少食。」

記者：梁樂欣

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