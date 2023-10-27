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食用安全｜港女買大閘蟹分不清公乸　網民揭是「雙性蟹」真相超恐怖：千萬別吃【附揀蟹貼士】

食用安全 10:57 2023/10/27

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港女買大閘蟹分不清公乸，網民揭是「雙性蟹」，真相超恐怖：千萬別吃。

秋風起，又進入食蟹季節，不少港人都會買大閘蟹回家煮食。但近日有港女買了大閘蟹後，卻難以分辨雌雄，隨後事主亦搜尋出這隻蟹可能是被寄生蟲寄生，並呼籲大家「千萬別吃」。

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分辨大閘蟹公乸，港人一般會透過蟹的肚臍判斷，母蟹的肚臍是圓形，而公蟹則是尖尖的三角形。有港女20日在Facebook群組「香港大閘蟹關注組」發文並貼上照片，稱日前買了大閘蟹，但從蟹殼卻看不出是母蟹還是公蟹，於是向網民請教，

請問這是公蟹還是乸蟹，一時之間竟分不清楚。

從照片中可見，該隻大閘蟹的肚臍不圓不尖，雌雄莫辨。有網民笑稱為「雙性蟹」、「雌雄同體」；亦有網民猜測或為公蟹，「我估係公，只係條野生得比較粗咗啲啫」、「係公，但中咗蟹奴，當雌性蟹奴屬植入到公蟹時，會同時影響公蟹的激素平衡。它們會拉闊及壓平公蟹的腹部，令它們看似雌蟹，有些甚至會令公蟹擺出雌蟹交配的姿勢」。

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據台灣網站「泛科學」資料顯示，「蟹奴」寄生後也會令雄蟹失去生殖能力，反而「蟹奴」還會在蟹的底部形成外部的育兒囊，强迫雄蟹「變性」、「代孕」，養育寄生蟲的幼蟲。

對此，樓主則回覆表示，「呢個係正確答案，我查過了，係蟹奴，這個蟹被蟹奴寄生蟲寄生了，不能吃，大家如果有買到這種蟹，千萬別吃」。

更多網民留言請看：

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揀大閘蟹要輕力按

揀選大閘蟹、洗蟹、蒸蟹及拆蟹其實都大有學問。新鮮的大閘蟹通常稱為「黃毛金爪」，黃毛即是在陽光照射下會呈啡紅色，輕力拉扯爪位時，會有反抗力，即代表夠生猛。一般約有4両半至5両已夠甘香肥美，揀蟹時可輕力按下眼位，如有即時反應即代表新鮮。

如買回家後並非即食的話，應先以濕毛巾敷住蟹身，亦不要拆走蟹身上的水草或綿繩，否則會被鋒利蟹鉗弄傷。而清蒸就是最常見食大閘蟹的方法，可品嘗蟹膏蟹黃原汁原味。

洗蟹方法︰

1. 將大閘蟹放清水中浸10分鐘。

2. 以硬身毛刷在蟹身、背、腹、咀及爪部輕力洗刷。

3. 將蟹再浸清水10分鐘，讓污穢物分解出來。

蒸蟹方法

1. 先燒滾一鍋水，將紫蘇葉放水中。

2. 大閘蟹蟹肚向上，平均放在碟上，隔水以大火蒸約22分鐘。

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拆蟹方法：

1. 先揭開蟹蓋，用剪刀修剪蟹蓋邊緣，去除蟹心及蟹胃。

2. 用剪刀剪走兩邊蟹鉗後，再剪走中間的肺部。

3. 雙手分別捉緊兩邊蟹腳，向內用力屈，將蟹一分為二。

4. 將依附着蟹肚的蟹奄拔走，並剪走蟹嘴附近的黑色部位。

5. 如略嫌仍太大件的話，可以再將蟹剪開兩份。

6. 將蟹鉗及蟹腳沿關節位剪開成細份，全部由側邊較軟身位置剪開，即可食用。

小貼士：

大閘蟹身上有些部位不宜食用，應先去除。例如呈六角形的蟹心，是蟹最寒的部位，要去掉。而蟹肺、蟹嘴、蟹胃及蟹奄等內臟，則易藏污穢，也不應進食。

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責任編輯：羅嘉欣

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