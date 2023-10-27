【青年計劃】「共創明Teen計劃」今起招募第二期學員　11.16截止報名

▲ 「共創明Teen計劃」今日（27日）開始招募第二期學員。（資料圖片）

為聚焦扶助基層中學生，特首於施政報告提出優化「共創明Teen計劃」，擴展至中四生、引入師友配對組群安排及為完成計劃的學員設立「校友會」等。計劃今日（27日）開始招募第二期學員，中一至中四學生可向所屬學校或協助政府推行計劃的社福機構查詢及報名；而11月16日截止報名。

計劃由政務司司長領導的跨部門行動小組制定並推行，聚焦扶助來自弱勢社群家庭，尤其是居於劏房的中一至中四生，提供「師友配對」、「個人發展規劃」及「財政支援」。每名學員會獲配對1名義務友師，友師會與學員分享人生經驗、啓發學員探索更多個人發展的可能性、幫助學員加強自信，並鼓勵學員以積極正向態度定下個人目標。

▲ 協助政府推行計劃的社福機構。（政府提供）





另外，友師會幫助學員培養正確的理財觀念，指導他們有效使用計劃提供的5,000元啓動資金，實踐個人發展規劃。學員在成功完成計劃後，另會獲發5,000元獎學金，他們可應用在計劃期間學會的理財觀念，自行決定用途。



計劃通過有系統的活動安排，包括迎新活動、基礎訓練、多元團體活動、友師與學員的互動環節等，讓學員開闊眼界，加強自信，建立正向的人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。密集基礎計劃為期1年，學員成功完成後會自動成為「校友會」會員，為期2年。

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責任編輯：梁凱婷