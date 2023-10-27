【兒童健康】面試旺季過份催谷成壓力破壞孩子健康　育兒專家：勿合理化這些壓力

▲ 10月到12月是學校interview的旺季，家長們都忙碌甚至會催谷孩子練習面試技巧，為了入讀心儀學校，父母會以各種理由合理化這些壓力。

朋友讀高小的兒子數學比較弱，老師建議每天給他做些網上練習。於是，朋友決定每天花半小時和他溫習數學，卻遭老師阻止：「半個鐘頭太多！每日最多15分鐘就夠，你俾佢自己做，唔使教佢，呢啲練習係幫助佢熟練，令佢對自己有多啲信心！千祈唔好比佢壓力，學習應該要愉快，唔係受苦！」

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朋友很感激老師關懷兒子的身心健康。教育就像diet，朋友兒子讀國際化私校，傾向以人為本的西方味道，和以成績為本的本地diet大不同。香港地需要相當費用，才可以吸收這種西方Diet。

近期接二連三的學童校內自殺事件，是否對於習以為常的本地diet發出健康警號呢？而壓力通常是破壞健康的元兇。

10月到12月是學校interview的旺季，每逢星期六日，父母都帶孩子趕去不同學校面試。面試令很多家長充滿壓力，你需要為孩子準備好（或付費給專人設計）portfolio、上面試班、補習中英數、在家練習對答和互動，甚至要綵排呈現一家和諧的景象。

面試月前席，大家都忙碌甚至會催谷孩子練習面試技巧，為了入讀心儀學校，父母會以各種理由合理化這些壓力：

「我個仔好鍾意上面試班，咪當佢去玩囉！」

「攞到入場券，入到心儀嘅學校之後，就唔使搞咁多嘢，入咗學就唔會咁辛苦！」

「我已經brief咗老公和個仔好多次，邊啲可以講，邊啲唔使講，費時佢講錯嘢！咁樣做都係為咗個仔嘅將來。」

「見多幾間學校因為想睇吓面試係點樣嘅，等我哋有多啲心理準備去見真係想入讀嘅學校！」

老實說，見那麼多學校，怎會沒有壓力呢？疲累死了。

不過，當嚐到「催谷」可以達到期望的滋味，就算你十分不認同，認為是為勢所迫 ，一旦接受了這是唯一令子女可以在香港教育生存的方式，便會繼續以這種diet去餵養你的孩子了，日後是很難改變了。並且，怎樣選擇學校，和學校怎樣選擇學生，都很代表大家的教育口味。

如果學校是因為綵排過的表現而收生，入學之後，你會為了子女的學業，在不同學習範疇繼續為子女綵排下去，壓力也會增加下去。然而，你真的喜歡這樣的教育diet嗎？往後的10多年都想這樣的嗎？轉變diet是需要理由的，很多時都是為了健康，且要堅持不跟隨普遍的口味，才會成功。

處於學校interview的旺季，我認為父母確實需要為孩子慎重思考這條問題，這條對孩子成長健康非常重要的選擇題。

文章獲《我家孩子不上幼稚園》授權轉載。

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