鄭中基演唱會丨Ronald加拿大入境申請未獲批　兩場巡迴演唱會被迫急停延期

▲ 鄭中基因入境申請問題，兩場加拿大巡唱被迫延期。

鄭中基（Ronald）原定於10月28日及31日分別在溫哥華及多倫多舉辦《Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2023加拿大站》，可是在昨日（10月26日），鄭中基突然在社交網站宣布因入境申請問題，演唱會被迫急煞停。

鄭中基終等到紅館批核 Ronald明年香港舉行演唱會：鐵柱終於磨成針

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

入境申請未獲批

Ronald上載中英對照的公告，宣布兩場巡迴演唱會加拿大站將會延期，內容如下：

由於本人的加拿大入境申請一直處於審查中，經多方努力仍未能如期出發，現只能帶著無奈的心情，與主辦單位一致決定演唱會延期。

公告中提及溫哥華和多倫多兩場演唱會將延期舉行，呼籲觀眾保留完整門票，主辦單位會盡快公布演唱會延期或退票安排。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Ronald在帖文中配上文字，字裡行間感受到他的無奈與傷感：

好難過、好無奈、甚至生氣，因為我同團隊、主辦大家都努力咗好耐，而觀眾亦都期待咗好耐，我好想好想可以做得到，真係好對唔住！好希望eTA一批到我就盡快同主辦reschedule過2場show，再同大家見面。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R