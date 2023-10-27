周末好去處｜資深師傅教你製作迷你花牌龍柱　掌故專家導賞大埔頭鄉太平清醮【內附連結】

▲ 迷你花牌龍柱工作坊。

由非物質文化遺產辦事處主辦，文化葫蘆有限公司籌劃的「師傅到！」系列節目，11月份的活動已經更新，為加深公眾對非物質文化遺產（非遺）的認識，非遺辦事處邀請非遺項目傳承人、工作者及專家暢談神誕、傳統儀式及族群文化，並與訪客互動對談。節目主要以廣東話進行，費用全免。

最新影片推介

1.大埔頭鄉太平清醮（首日）導賞活動

太平清醮又稱為「打醮」，是大型的社區性宗教活動，目的是施化幽魂，感謝神明庇佑。香港有不少傳統聚落會定期打醮，而各處鄉村有各自的活動週期，通常以一、五、七或十年為期。

其中，大埔頭鄉即將舉辦十年一屆的太平清醮，透過三日四夜的祭祀活動，酬謝神恩，祈求合境平安，同時讓鄉內老少共聚一堂，凝聚鄉民。是次導賞活動將與參加者一同到打醮現場了解尾日的儀式，並講解相關的歷史文化和傳統習俗。

日期：2023年11月18日（星期六）

時間：上午8時30分至10時30分

地點：大埔頭

講者：周樹佳先生（香港民俗掌故研究者及作家）

名額：15人

2.迷你花牌龍柱工作坊

花牌是常見於傳統節慶、開張誌慶及就職典禮等場合的大型裝飾，既能增添節慶氛圍，亦代表致送者的敬意。

其中的紮作工序繁多，部件有十多種，主要包括「鳳頂」、「珠」、「龍柱」、「兜肚」、「花」等。一般以竹和鐵線紮成支架，並將龍形和鳳形的紋飾、紅布、銻花、文字裝飾等部件逐一組裝而成。

日期：2023年11月19日（星期日）

時間：上午11時至下午1時30分 | 下午3時至5時30分

地點：香港非物質文化遺產中心（新界荃灣古屋里二號三棟屋博物館）

導師：蔡榮基先生（資深花牌紮作師傅）

名額：每節16人

▲ 大埔頭鄉太平清醮導賞活動。

3.大埔頭鄉太平清醮（尾日）導賞活動

日期：2023年11月21日（星期二）

時間：晚上7時至9時

地點：大埔頭

講者：周樹佳先生（香港民俗掌故研究者及作家）

名額：15人

報名詳情：

請於2023年11月1日（星期三）中午12時正或以前，填妥及遞交網上報名表格。

活動將於2023年11月3日（星期四）上午10時30分在香港非物質文化遺產中心導覽室2進行公開抽籤，以決定參加者名單。中籤者將於2023年11月10日（星期五）或以前獲專人電話通知及收到確認電郵。申請未能成功者，恕不另行通知。

查詢：周先生（電話︰2780 2283，電郵︰jayson@huluhk.org）

編輯：葉翠華