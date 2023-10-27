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$2萬元生育津貼丨出生42日內辦出世紙一併申請　即睇網上及填表教學

育兒經 10:53 2023/10/27

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即睇點樣拎$2萬元生育獎勵金。

本港生育率偏低，行政長官李家超在新一份施政報告中推出2萬元新生嬰兒獎勵金，措施於10月25日起生效，為期3年。政府計劃明年1月向立法會財委會申請撥款，父母最快明年首季可以收到獎金。申請手續相當簡單，可經網上或填表申請，在申領出世紙時可一併遞交，父母無需走兩轉，一般會在遞交申請後兩至三星期內收取款項。

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申請手續攻略

生育獎勵金申請資格

根據政府公開文件，生育獎勵金申請資格有3個要求：

1.嬰兒是在香港出生
2.嬰兒出生日期在2023年10月25日至2026年10月24日期間
3.嬰兒父母其中一方是香港永久居民

填表或經智方便+申請:

-合資格父母在產子後42日內，於入境處辦理出生登記時，可以即場填寫申請表
-經網上申辦出生登記，亦附電子表格，父母只須提供姓名、收款戶口及聯絡電話即可。

填表及網上申請需要提供以下資料:

1.收款人資料，包括個人名義戶口持有人姓名、
2.戶口號碼
3.可接收短訊本地聯絡電話

親身提交申請方法

1.確保醫院已將嬰兒呈報表送交至出生登記處
2.經政府網站或電話預約系統（25890888）預約前往辦理時間
3.帶齊出生登記所需文件，前往入境處之出生登記處辦理
4.提交出生登記表時，申請父母向職員順帶提出2萬元獎勵金申請
5.申請父母按職員指引填妥申請文件即可

申請時所需證明文件：

1.申請父母之結婚證書
2.申請父母之身份證明文件，包括香港永久居民身份證
3.出生登記所需資料（表格BDR93A）
4.申請父母其中一人之本地銀行戶口號碼、可接受短訊的本地聯絡電話號碼

網上申請方法

1.申請前請確保已登記「智方便+」帳戶
2.經申請連結遞交出生登記所需資料（表格BDR93A）及證明文件
3.收到出生登記處發出之短訊及電郵通知有關表格已備妥後，登入系統核實
4.用「智方便+」為表格1進行數碼簽署
5.網上辦理出生登記系統會附設申請表供申請父母提供收款資料，所以大家同樣地準備好出生登記所需證明文件，以及有關收款賬戶號碼及電話號碼即可。

申請時所需證明文件：

1.出生登記所需資料（表格BDR93A）
2.上載申請父母之身份證明文件
3.上載申請父母之結婚證書
4.申請父母其中一人之本地銀行戶口號碼、可接受短訊的本地聯絡電話號碼

成功申請後會將獎勵金過戶到收款人銀行戶口，庫務署會向收款人發短訊。

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責任編輯:王明芳

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