新聞之花丨何曼筠仙氣婚紗照曝光震撼網民　準人妻曾質問前特首成焦點

▲ TVB新聞主播何曼筠穿上低胸喱士婚紗的相片曝光！

現年29歲的無綫新聞主播何曼筠（Agatha），在今年5月答應男友的求婚，正在積極籌備婚事的她，最近被爆出穿著性感婚紗的相片，震撼一眾網民！

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何曼筠穿低胸婚紗充滿仙氣

有婚紗店店主在社交網公開何曼筠穿上低胸喱士婚紗的相片，並寫道：「今日特別嘉賓 TVB 新聞主播及記者 何曼筠 Agatha Homankwan 多謝妳喜歡及選擇我們的婚紗」。

穿上低胸婚紗的何曼筠仙氣十足，她展現深長的事業線再加上可愛兔仔牙、舉起V字手勢，集性感、可愛於一身！

網民在Facebook群組內討論相片，「佢都嫁人，冇了」、「新郎不是我」、「曼筠巧正呀」、「靚靚曼筠」、「係咪真材實料先? 」、「兔仔牙嫁人喇」。

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何曼筠曾質問前特首

何曼筠曾就讀保良局顏寶鈴書院、香港城市大學媒體與傳播學系，在2017年起在無綫新聞部擔任實習記者，畢業後轉做正職。

她效力無綫新聞部至今6年，起初擔任外景記者，直至2021年5月首次主持《午間新聞》，2022年4月起擔任《晚間新聞》主播，後來也有亮相《六點半新聞報道》。

在2019年7月，她在政府記者會上就元朗襲擊事件質問前特首林鄭月娥，令網民印象深刻。另外，她在2018年8月，在街訪時被受訪者指罵，於是在鏡頭面前「反白眼」呢！

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