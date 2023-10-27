  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞之花丨何曼筠仙氣婚紗照曝光震撼網民　準人妻曾質問前特首成焦點

娛樂 11:53 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

TVB新聞主播何曼筠穿上低胸喱士婚紗的相片曝光！

現年29歲的無綫新聞主播何曼筠（Agatha），在今年5月答應男友的求婚，正在積極籌備婚事的她，最近被爆出穿著性感婚紗的相片，震撼一眾網民！

【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利　展現弗爆身材準備做人妻【多圖】

何曼筠穿低胸婚紗充滿仙氣

有婚紗店店主在社交網公開何曼筠穿上低胸喱士婚紗的相片，並寫道：「今日特別嘉賓 TVB 新聞主播及記者 何曼筠 Agatha Homankwan 多謝妳喜歡及選擇我們的婚紗」。

穿上低胸婚紗的何曼筠仙氣十足，她展現深長的事業線再加上可愛兔仔牙、舉起V字手勢，集性感、可愛於一身！

網民在Facebook群組內討論相片，「佢都嫁人，冇了」、「新郎不是我」、「曼筠巧正呀」、「靚靚曼筠」、「係咪真材實料先? 」、「兔仔牙嫁人喇」。

點擊圖片放大
+8
+7

何曼筠曾質問前特首

何曼筠曾就讀保良局顏寶鈴書院、香港城市大學媒體與傳播學系，在2017年起在無綫新聞部擔任實習記者，畢業後轉做正職。

她效力無綫新聞部至今6年，起初擔任外景記者，直至2021年5月首次主持《午間新聞》，2022年4月起擔任《晚間新聞》主播，後來也有亮相《六點半新聞報道》。

在2019年7月，她在政府記者會上就元朗襲擊事件質問前特首林鄭月娥，令網民印象深刻。另外，她在2018年8月，在街訪時被受訪者指罵，於是在鏡頭面前「反白眼」呢！

最新影片推介：姜濤+李嘉文專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新聞之花】孫雪祺曾被TVB「溫馨提示」　前大台主播擁姣好身材卻諸多不便？【多圖】
18:27 2023/09/12
【新聞之花】孫雪祺曾被TVB「溫馨提示」　前大台主播擁姣好身材卻諸多不便？【多圖】
【新聞之花】靚女主播馮雪被讚仙氣直逼林婷婷　女神個人IG藏大量福利圖【多圖】
17:35 2023/09/30
【新聞之花】靚女主播馮雪被讚仙氣直逼林婷婷　女神個人IG藏大量福利圖【多圖】
【新聞之花】「昇女郎」離巢後生活無憂　李曉欣疑轉型為KOL第一擊片段曝光？
14:20 2023/10/06
【新聞之花】「昇女郎」離巢後生活無憂　李曉欣疑轉型為KOL第一擊片段曝光？
【娛圈囍事】新聞之花丘靜雯完成過大禮　Nicole將成人妻：屋企第一次嫁女
18:48 2023/09/19
【娛圈囍事】新聞之花丘靜雯完成過大禮　Nicole將成人妻：屋企第一次嫁女
【新聞之花】林婷婷被粉絲街上野生捕獲　身穿紅色緊身裙展宅男女神實力【多圖】 　
18:43 2023/09/20
【新聞之花】林婷婷被粉絲街上野生捕獲　身穿紅色緊身裙展宅男女神實力【多圖】 　

你可能感興趣

【新聞之花】孫雪祺曾被TVB「溫馨提示」　前大台主播擁姣好身材卻諸多不便？【多圖】
18:27 2023/09/12
【新聞之花】孫雪祺曾被TVB「溫馨提示」　前大台主播擁姣好身材卻諸多不便？【多圖】
【新聞之花】靚女主播馮雪被讚仙氣直逼林婷婷　女神個人IG藏大量福利圖【多圖】
17:35 2023/09/30
【新聞之花】靚女主播馮雪被讚仙氣直逼林婷婷　女神個人IG藏大量福利圖【多圖】
【新聞之花】「昇女郎」離巢後生活無憂　李曉欣疑轉型為KOL第一擊片段曝光？
14:20 2023/10/06
【新聞之花】「昇女郎」離巢後生活無憂　李曉欣疑轉型為KOL第一擊片段曝光？
娛樂人物職業 主播 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老