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香港小姐丨唐麗球跟鍾慧冰分享近況　波波自爆教愛女拍拖

娛樂 12:50 2023/10/27

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

1984年港姐季軍唐麗球（波波）向女兒傳授愛情心得。

1984年港姐季軍唐麗球（波波）與吳毅將婚後便甚少出現於幕前，二人婚後育有一名女兒吳梓希（Janelle），一家三口十分幸福。

唐麗球最近接受好友鍾慧冰訪問分享近況，並自爆向女兒傳授拍拖心得。

【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴　波波盼港姐秉持美貌智慧善心

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唐麗球談舊情史

唐麗球被好友鍾慧冰大爆她喜歡靚仔，她未有承認：「我諗冇人唔鍾意靚仔，但其實我都算唔係，我係睇個感覺，同一個人有冇feel，第一眼係好緊要。」

她有坦言曾跟一位不合眼緣但很好的男生去沙灘漫步，「但原來唔鍾意就係唔鍾意。原來當一個唔係你想要嘅人，同你去做啲一啲幻想好浪漫嘅嘢，個感覺係唔係一樣，跟住咪同佢講，唔好意思，拍極拖都冇feel。」

她續說：「我每次拍拖都想結婚，可能因為咁所以成日惹被人撇，因為有壓力嘛，分手嗰陣對方都會話『因為你太好，唔想傷害你，你應該值得有一個比我更加好嘅人』。」

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傳授拍拖心得

問到會否將拍拖心得傳授給女兒？

唐麗球表示：「我有教佢千祈唔好畀對方知你有幾愛佢，男人呢，如果俾佢覺得佢對你係好重要，佢咪唔會care你囉。」

唐麗球的女兒現年20歲，並曾赴加拿大和韓國讀書。唐麗球以前甚少讓女兒的外貌曝光，直到近年才公開母女合照及家庭相。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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