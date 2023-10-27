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政府生育津貼丨初生B搶閘出世$2萬見財化水 港爸抱怨：搞到全家家嘈屋閉

育兒經 12:27 2023/10/27

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有港爸上網呻，BB 在10月24日順產面世，攞唔到2萬元的生育津貼，4大長老為止家嘈屋閉。

政府10月25日發佈最新施政報告，宣佈發放新生嬰兒獎勵金2萬元，由當日起即時生效。有人歡喜有人愁，有港爸分享，初生B預產期是11月初，但卻在10月24日搶閘出世，2萬元見財化水，他強調不是等2萬元開飯，不過兩家長老為此事嘈到拆天，老婆心情低落，「24日出世無人權，早10幾個鐘就不是初生，一世掛住黑仔B。」

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該名港爸在連登發帖，稱BB預產期11月頭，順產提早於10月24日出世，他利申不等$20000開飯，公司有資助揀私家醫院生，但抱怨政府的谷生B計劃不公平，

垃圾措施2萬元，增加扣稅額，公屋居屋，任何一項只適用於10月25日或以後出世，無追溯期。

生仔本是開心事，但因為BB於施政報告前一天出世，2萬元見財化水，人有你冇，令兩家長老非常生氣，BB更一世掛住黑仔B，

呢兩日兩家長老嘈到拆天，老婆淨係安撫長老們都搞到心情低落，驚佢抑鬱。

他慨嘆10月24日出世無人權，並反問「早10幾個鐘就不是初生？」，他引用黃子華經典的「魚蛋論」，以哲學觀點批政府，

唔求有得追溯，但係如果佢定立 10個月後先生效，我覺得好正常 真正”鼓勵”生育。但即日生效又係鼓勵咩？寧願而家全部都無。

貼文一出，即掀起熱議，大批網民稱，「「老人家係咁死唔蝕底，乜都想要乜都怨天怨地」、「就算有果兩萬落袋，點都唔到四大長老嚟分掛，咪又係你兩公婆用，關佢哋乜嘢事」。

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責任編輯:王明芳

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