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減肥大作戰︱90後醫生夫婦靠5招1個月飽住瘦11磅　曾用錯方法致脫髮停經

保健美顏 17:30 2023/10/27

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90後醫生夫婦靠5招1個月飽住瘦11磅！曾用錯方法致脫髮停經。

減肥沒有捷徑，只要肯付出一定有回報！上海一對90後醫生夫婦，因工作而飲食作息不定，日漸肥胖，妻子更曾錯誤節食減肥，導致脫髮停經。最後他們研究出一套「懶人法」，靠5招在一個月内減去11磅，體型更有明顯改變！

最新影片：

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90後醫生夫婦「大海小河」在小紅書分享減肥成功經驗，丈夫「大海」表示，自己和妻子作為上班族，飲食作息不定時，有時還需要和同事聯誼大吃一餐，運動不足導致體重漸長。從分享影片可見，丈夫「大海」肥胖時期有明顯的大肚腩，外貌看起來更是油膩無精神；妻子「小河」也同樣存在肚腩問題，且駝背導致體態不佳。而她曾經嘗試過節食減肥，卻導致脫髮停經、氣色極差，嚴重影響健康以失敗告終。因此，夫婦二人下定決心要找到可行性高、持久的減肥方法。

一個月内飽住瘦11磅

在開始減肥前一個月，丈夫「大海」體重為187磅，妻子「小河」體重為144磅。起初，他們選擇每日打籃球、羽毛球等大量運動，但很快發現這樣的方法時間成本太高，難以長期執行。丈夫「大海」開始思考「少吃碳水、糖和油炸」的減肥原理，但礙於工作性質很難避免；「不吃碳水」的生酮飲食法，長遠而言會使人便秘、脫髮，女性更容易出現閉經。最後，他研究出最適合他們的飲食方法：

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遵循以上方法，「大海小河」一個月後成功減重。丈夫「大海」體重降為175磅，妻子「小河」體重降為132磅。雖然減幅不大，但對夫婦二人的身型有明顯改變。從畫面可見，「大海」面部變得緊實，不如先前般浮腫，輪廓重現，腹部肚腩也消失；妻子「小河」的變化則更明顯，不但肚腩消失，隱約還可見腹肌；上半身肩部打開，背部挺直，下巴、鎖骨、及手臂線條明顯，看起來精神奕奕。而減肥成功後，「小河」原本穿不下的牛仔褲、箍緊的手鐲，都能輕鬆穿戴，更實現「穿衣自由」駕馭各式衫褲。「大海小河」籍此鼓勵一眾減肥戰友：

不管用什麽方法，不可行的話是沒辦法堅持的。不要刻意追求體重，因為體型比體重更重要！

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責任編輯：羅嘉欣

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