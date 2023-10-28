【人情風波】相識逾10年好友包4百蚊人情　新娘打電話鬧：咁多年友情值咁少？　

▲ 女事主封1600台幣（約384港元）的人情被新娘子嫌太少。

出席婚禮應該給多少人情，從來都是一個不易的學問。台灣一名女子日前在網上訴苦，多年前出席好友的婚禮給的人情被對方嫌少兼被痛罵一頓，從此便與對方斷聯，女子至今對此仍感到耿耿於懷，忍不住向網友求問，

我當時包的數字真的那麼不應該嗎？

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該女子以匿名在網上論壇發文，事件發生在10年前，當時她約27歲。女事主表示，當年的工作只是一名小秘書，月薪只有約2.2萬到2.3萬台幣（約5300-5500港元），月供1萬新台幣（約2400港元）的車貸。此外，她更與男朋友同居，經濟負擔很大，扣除所有必需開支後，每月只有約1萬新台幣（約2400港元）的生活費。

恰巧，當時女事主一位認識了13年的好姊妹發結婚帖給她，女事主應邀一人出席，當時的人情封了1600新台幣（約384港元）。豈料，好姊妹在婚後的翌日查看禮金登記簿，對女事主給的賀金什為不滿，

打電話來質問我為什麼只包1600，說我們這麼多年的姐妹情份只值1600嗎？

被痛罵後，兩人自此便不相往來。

女事主在文中有解釋當年包此禮金的原因，除了因為經濟問題，也因為她和男朋友商量好，將來結婚不會辦婚宴，所以不用對方「回禮」，種種之下，才得出此金額。

對於失去了多年的友情，女事主表示至今想起仍會覺得惋惜。不過，她坦言到現在一刻仍是為好姊妹的憤怒而不解，詢問眾人她當年包的金額是否真的太低。

帖文一出，不少網友認為真正的友誼是不應被金錢的多少而所考驗，「真正的好朋友甚至請妳一定要去，還不准你包。」、「所以她認為妳們13年的情誼是可以用金錢衡量的，但那還是情誼嗎？」

也有網友認為金額是真的太少了，但是不贊同好姐妹的行為，「好姐妹伴1600真的是少...不過為了這個翻臉，不聯絡也好～互相祝福，再見就好。」、「通常…不是2200（新台幣，約528港元）起跳？但專門打來罵也太過了喔吧。」

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責任編輯︰王明芳