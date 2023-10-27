用不安心丨大連過關入境旅客帶「保健石」　核輻射竟超標1050倍含一級致癌物

▲ 大連過關 入境客帶「保健石」，核輻射竟超標1050倍含一級致癌物。

以散發能量及保健作用的「保健石」竟暗藏巨大風險！大連海關日前向一名入境旅客截查時，竟發現旅客身上所攜帶的一袋「保健石」其核輻射值嚴重超標，測得每小時105微西弗，超過安全值1050倍，其所含的放射性物質「釷-232」更是致癌物質。

最新影片:

綜合內地報道，大連海關10月22日發布消息指，一名旅客在遼寧省大連周水子機場入境，當經過輻射探測門時，竟觸發了警報，令海關人員當場立即截停旅客，並用儀器向其行李作進一步檢查。結果發現，這名旅客所攜帶的一大包「保健石」，輻射量達每小時105微西弗，輻射超標1050倍，且還含有被世界衞生組織國際癌症研究機構列為致癌物的放射性物質「釷-232」。

消息曝光後，在內地社群媒體上掀起譁然，不少網民隨即好奇，究竟該名旅客從哪裡入境？到哪裡能購得這批「保健石」？又如何可以帶上飛機？

據了解，「保健石」又被稱為能量石，常以散發能量及保健消除人體雜質，並做到改善血液循環、助眠、身體磁場氣場、殺死癌細胞等作招徠，以吸引大眾購買。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣