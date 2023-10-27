【首置盤】煥然懿居第三座接3,670份申請　單身約20人爭1伙

▲ 煥然懿居第三座約於2026年落成。（資料圖片）

市建局宣布，首置項目「煥然懿居第三座」共260個單位的申請，已於早前截止。經點算後，市建局共收到3,670份申請表。

根據初步統計，在收到的申請表中，約67%屬於一人申請，其餘約33%為家庭申請。家庭申請當中以二人家庭居多，佔約21%。此外，申請者以40歲或以下的年青人為主，佔申請總數約86%。

「煥然懿居第三座」單位接受申請期間，共有超過3,240名市民到訪項目的售樓處及示範單位參觀；而熱線中心則收到約490個查詢，當中超過80%與申請資格相關。

市建局目前正處理申請者填報的資料，完成後，將於11月底前進行電腦隨機排序，以定出所有申請者的優先次序號碼；隨後，預計於12月內開始陸續邀請申請者面見以詳細審核申請。

視乎申請個案的審核進度，揀樓程序預期在2024年3月展開。市建局將按優先次序邀請合資格申請者選購單位，確實日期以市建局日後公布相關的「銷售安排」資料為準。

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記者：吳卓峰