醫學特例｜男子心臟停頓心電圖得一條線　行得走得飲食如常猶如「活死人」

▲ 台灣近日出現特殊病例，一名42歲男子心跳完全停頓，但仍行得走得猶如「活死人」。

心臟停止跳動在法律上等同死亡，但台灣近日就出現一宗特殊病例。台北榮民總醫院心臟血管外科接收一名42歲男病人，患者因患上心肌炎導致心臟停止跳動，入院3天已需裝上人工心肺，其後再換上心室輔助器等待換心，然而卻依然「行得走得」、飲食如常，狀態有如「活死人」。

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根據台灣媒體《健康2.0》報道，該名男子身高1.8米，體重76公斤，本身並無「三高」等健康問題。他在9月27日感到身體不適、氣喘，2天後到醫院求醫，結果檢查發現心臟功能僅剩兩成，且有心律不整情形，做心導管檢查沒發現血管阻塞，確診為心肌炎。翌日患者的情況急轉直下，因肺積水問題而需要緊急插喉，並於入院第3日安裝人工心肺。

榮民總醫院心臟血管外科主任張效煌表示，大部分安裝人工心臟的心肌炎患者，其心臟功能可能剩下三分之一左右，心電圖不會完全呈現一條直線。然而該名男子的心臟已經完全停止跳動，在法律定義上等同「死人」。

張效煌解釋，人工心臟並非完全取代人體原有心臟，僅為輔助，像該名男子般心臟完全停跳的病例十分罕見，可能是全台首宗個案。而男子在安裝人工心臟一周後便恢復清醒，甚至能自由行走、進食、對話及玩手機。雖然患者目前仍在ICU留醫等待心臟移植，但預料再過一星期就可以轉往普通病房。

雖然患者目前病情穩定，但張效煌就指出，就統計而言，患者依靠人工心臟一般只能續命1至4個月，並且有引起血栓的風險，有機會引致中風甚至死亡。如果遲遲未能覓得合適心臟移植，患者仍然會有生命危險。

日常護心貼士

心血管疾病是導致猝死的常見原因，到底市民平日可以如何保護心臟？心臟科專科醫生高耀鈞曾接受TOPick訪問，表示要維持心臟健康應從日常生活習慣入手。他指不少香港人的工作都是長時間對著電腦、久坐不動，但其實身體需要郁動，因此就算沒有時間去跑步、上健身房，亦建議市民可以多走路，每天走1萬步左右。

另外，他亦建議市民保持每天7至9小時的睡眠，指出睡眠充足能效降低血壓、能夠減肥，同時亦會較少出現糖尿和膽固醇的問題。而與運動相比，他更建議市民先保持充足的睡眠，確保睡夠7個小時後再找時間做運動。

飲食方面，高醫生就建議多吃蔬菜和水果，肉類亦可以吃，但就應盡量加工食品如午餐肉、漢堡等，因為這些肉類通常都加入了大量的反式脂肪，十分容易導致血管阻塞。

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責任編輯：羅嘉欣