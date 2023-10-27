  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫學特例｜男子心臟停頓心電圖得一條線　行得走得飲食如常猶如「活死人」

醫生診症室 12:04 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

台灣近日出現特殊病例，一名42歲男子心跳完全停頓，但仍行得走得猶如「活死人」。

心臟停止跳動在法律上等同死亡，但台灣近日就出現一宗特殊病例。台北榮民總醫院心臟血管外科接收一名42歲男病人，患者因患上心肌炎導致心臟停止跳動，入院3天已需裝上人工心肺，其後再換上心室輔助器等待換心，然而卻依然「行得走得」、飲食如常，狀態有如「活死人」。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】達人分享4大秘訣挑選行山鞋　推薦行山裝備check list

根據台灣媒體《健康2.0》報道，該名男子身高1.8米，體重76公斤，本身並無「三高」等健康問題。他在9月27日感到身體不適、氣喘，2天後到醫院求醫，結果檢查發現心臟功能僅剩兩成，且有心律不整情形，做心導管檢查沒發現血管阻塞，確診為心肌炎。翌日患者的情況急轉直下，因肺積水問題而需要緊急插喉，並於入院第3日安裝人工心肺。

榮民總醫院心臟血管外科主任張效煌表示，大部分安裝人工心臟的心肌炎患者，其心臟功能可能剩下三分之一左右，心電圖不會完全呈現一條直線。然而該名男子的心臟已經完全停止跳動，在法律定義上等同「死人」。

張效煌解釋，人工心臟並非完全取代人體原有心臟，僅為輔助，像該名男子般心臟完全停跳的病例十分罕見，可能是全台首宗個案。而男子在安裝人工心臟一周後便恢復清醒，甚至能自由行走、進食、對話及玩手機。雖然患者目前仍在ICU留醫等待心臟移植，但預料再過一星期就可以轉往普通病房。

雖然患者目前病情穩定，但張效煌就指出，就統計而言，患者依靠人工心臟一般只能續命1至4個月，並且有引起血栓的風險，有機會引致中風甚至死亡。如果遲遲未能覓得合適心臟移植，患者仍然會有生命危險。

日常護心貼士

心血管疾病是導致猝死的常見原因，到底市民平日可以如何保護心臟？心臟科專科醫生高耀鈞曾接受TOPick訪問，表示要維持心臟健康應從日常生活習慣入手。他指不少香港人的工作都是長時間對著電腦、久坐不動，但其實身體需要郁動，因此就算沒有時間去跑步、上健身房，亦建議市民可以多走路，每天走1萬步左右。

另外，他亦建議市民保持每天7至9小時的睡眠，指出睡眠充足能效降低血壓、能夠減肥，同時亦會較少出現糖尿和膽固醇的問題。而與運動相比，他更建議市民先保持充足的睡眠，確保睡夠7個小時後再找時間做運動。

飲食方面，高醫生就建議多吃蔬菜和水果，肉類亦可以吃，但就應盡量加工食品如午餐肉、漢堡等，因為這些肉類通常都加入了大量的反式脂肪，十分容易導致血管阻塞。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【潛水意外】30歲女潛水時氧氣機電量耗盡　心跳停頓4分鐘昏迷1個月奇蹟甦醒
16:31 2023/09/27
【潛水意外】30歲女潛水時氧氣機電量耗盡　心跳停頓4分鐘昏迷1個月奇蹟甦醒
【冷氣病】36歲男狂吹冷氣胸悶四肢癱軟暈倒　揭患心肌炎入ICU搶救5日險喪命
12:43 2023/07/24
【冷氣病】36歲男狂吹冷氣胸悶四肢癱軟暈倒　揭患心肌炎入ICU搶救5日險喪命
【沉迷打機】17歲少年熬夜打機爆發性心肌炎突休克　醫生：死亡率高達80%
12:37 2022/10/17
【沉迷打機】17歲少年熬夜打機爆發性心肌炎突休克　醫生：死亡率高達80%

你可能感興趣

【潛水意外】30歲女潛水時氧氣機電量耗盡　心跳停頓4分鐘昏迷1個月奇蹟甦醒
16:31 2023/09/27
【潛水意外】30歲女潛水時氧氣機電量耗盡　心跳停頓4分鐘昏迷1個月奇蹟甦醒
【冷氣病】36歲男狂吹冷氣胸悶四肢癱軟暈倒　揭患心肌炎入ICU搶救5日險喪命
12:43 2023/07/24
【冷氣病】36歲男狂吹冷氣胸悶四肢癱軟暈倒　揭患心肌炎入ICU搶救5日險喪命
【沉迷打機】17歲少年熬夜打機爆發性心肌炎突休克　醫生：死亡率高達80%
12:37 2022/10/17
【沉迷打機】17歲少年熬夜打機爆發性心肌炎突休克　醫生：死亡率高達80%
健康問題 心臟病 台灣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老