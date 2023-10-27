  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

媽媽外援丨每日付$5請鄰居幫女兒紮辮　「手殘黨」媽疑惑：價錢合理嗎？

18:41 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

「手殘黨」媽媽每日以5元人民幣報酬，請鄰居上門替女兒紥辮子造型，媽媽和鄰居的編髮實力懸殊。

女孩子愛美很正常，每日起床上學繫上「公主頭」的編髮，對女孩子而言絕對是美夢成真！若然媽媽是「手殘黨」要每天替女兒紥辮可能是苦差。内地一名「手殘黨」媽媽每日以5元人民幣報酬，請鄰居上門替女兒紥辮子造型，大約每月需要花費100元（約107港元）該媽媽欣切地分享「請槍」後的製成品，也問道各位網友們認為價錢合理嗎？

最新影片推介：

童學園
【童學園】現場直擊保良局陳守仁首輪面試　考核內容率先公開考配對+畫畫著重創意

最近內地社交媒體小紅書有一名來自江蘇的媽媽在個人帳戶分享撰文，分享自己不懂替年幼的女兒紥辮，剛巧同區的鄰居卻擅於編髮，在短短兩分鐘內便能編出各種花巧的髮型，於是拜託編髮大神的鄰居每日幫女兒紥漂亮的辮子上學。該媽媽提出每月會支付100元人民幣（大約107港元）作象徵式收費，相當於每日五塊（人民幣）的報酬，代替答謝鄰居的小小心意。

點擊圖片放大
+5
+4

鄰居不在的日子，該媽媽亦有多次嘗試學習編髮最終仍不敵「手殘」宣布投降！更言道：「鄰居休息的第二天，想她（鄰居）」。

該媽媽在帖文不時分享鄰居美美的製成品，有不同款式，自己和女兒也十分滿意。帖子內容也問及各位網友對收費定價的看法，帖子引起網民熱議，更轉發至微博平台，普遍網民認為「請槍」費用合理：「100（人民幣）完全不算收錢了，這樣你還不用欠人情，不然免費給你紮了你覺得欠人情給她送點什麼也不止100（人民幣）」、「不會吧 100你都覺得貴？？？就算她速度快，也是她的能耐！100就是友情價。」，也有不少媽媽分享自己的經歷，更多網友留言點擊以下圖片：

點擊圖片放大
+7
+6

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

施政報告2023丨2萬現金鼓勵生育惹熱議　人妻呻奶奶催生仔：幫補到啲咩？
13:37 2023/10/26
施政報告2023丨2萬現金鼓勵生育惹熱議　人妻呻奶奶催生仔：幫補到啲咩？
生仔改名丨父姓「萬」幫仔改名成同學笑柄　返學校揭真相：名字太霸氣
16:30 2023/10/26
生仔改名丨父姓「萬」幫仔改名成同學笑柄　返學校揭真相：名字太霸氣
【新手爸媽】陪月嫌媽媽蠢讚爸爸最聰明 事後媽媽驚悉苦心：感恩遇上
19:03 2023/10/14
【新手爸媽】陪月嫌媽媽蠢讚爸爸最聰明 事後媽媽驚悉苦心：感恩遇上

你可能感興趣

施政報告2023丨2萬現金鼓勵生育惹熱議　人妻呻奶奶催生仔：幫補到啲咩？
13:37 2023/10/26
施政報告2023丨2萬現金鼓勵生育惹熱議　人妻呻奶奶催生仔：幫補到啲咩？
生仔改名丨父姓「萬」幫仔改名成同學笑柄　返學校揭真相：名字太霸氣
16:30 2023/10/26
生仔改名丨父姓「萬」幫仔改名成同學笑柄　返學校揭真相：名字太霸氣
【新手爸媽】陪月嫌媽媽蠢讚爸爸最聰明 事後媽媽驚悉苦心：感恩遇上
19:03 2023/10/14
【新手爸媽】陪月嫌媽媽蠢讚爸爸最聰明 事後媽媽驚悉苦心：感恩遇上
新手爸媽 爸媽心聲 網絡熱話 小紅書 微博 江蘇省

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老