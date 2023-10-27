媽媽外援丨每日付$5請鄰居幫女兒紮辮　「手殘黨」媽疑惑：價錢合理嗎？

▲ 「手殘黨」媽媽每日以5元人民幣報酬，請鄰居上門替女兒紥辮子造型，媽媽和鄰居的編髮實力懸殊。

女孩子愛美很正常，每日起床上學繫上「公主頭」的編髮，對女孩子而言絕對是美夢成真！若然媽媽是「手殘黨」要每天替女兒紥辮可能是苦差。内地一名「手殘黨」媽媽每日以5元人民幣報酬，請鄰居上門替女兒紥辮子造型，大約每月需要花費100元（約107港元）該媽媽欣切地分享「請槍」後的製成品，也問道各位網友們認為價錢合理嗎？

最新影片推介：

最近內地社交媒體小紅書有一名來自江蘇的媽媽在個人帳戶分享撰文，分享自己不懂替年幼的女兒紥辮，剛巧同區的鄰居卻擅於編髮，在短短兩分鐘內便能編出各種花巧的髮型，於是拜託編髮大神的鄰居每日幫女兒紥漂亮的辮子上學。該媽媽提出每月會支付100元人民幣（大約107港元）作象徵式收費，相當於每日五塊（人民幣）的報酬，代替答謝鄰居的小小心意。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鄰居不在的日子，該媽媽亦有多次嘗試學習編髮最終仍不敵「手殘」宣布投降！更言道：「鄰居休息的第二天，想她（鄰居）」。

該媽媽在帖文不時分享鄰居美美的製成品，有不同款式，自己和女兒也十分滿意。帖子內容也問及各位網友對收費定價的看法，帖子引起網民熱議，更轉發至微博平台，普遍網民認為「請槍」費用合理：「100（人民幣）完全不算收錢了，這樣你還不用欠人情，不然免費給你紮了你覺得欠人情給她送點什麼也不止100（人民幣）」、「不會吧 100你都覺得貴？？？就算她速度快，也是她的能耐！100就是友情價。」，也有不少媽媽分享自己的經歷，更多網友留言點擊以下圖片：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳