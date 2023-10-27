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香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力　Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】

娛樂 13:39 2023/10/27

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傅嘉莉擺脫「TVB御用邪花」稱號。

TVB台慶劇《香港人在北京》上周神還原電影《食神》火雞姐的傅嘉莉（Kelly）昨晚（10月26日）一集再獻新猷，孖洪永城（Tony）上演爆笑「見血」床戲，搶盡焦點。

香港人在北京︱TVB御用邪花扮《食神》莫文蔚有驚喜　傅嘉莉拍劇進修兼做老闆娘【多圖】

「床戰」玩出血

昨晚一集，Funny（Kelly飾）接受好友淼淼（陳星妤飾）大改造，由平時的男仔頭搖身一變成索爆女神！Funny在夜店艷光四射吸引不少男士目光，喝醉的阿喱（Tony飾）竟不認得Funny兼上前搭訕，兩人攬着跳舞之餘，阿喱還錫了Funny一啖。

之後Funny扶着醉倒的阿喱回酒店，兩人意亂情迷下差點發生關係，一直暗戀阿喱的Funny在臨「埋牙」之際流鼻血，搞到阿喱成面都係血！

傅嘉莉飾演的Funny獲改造形象。

酒醒後的阿喱發現自己臉上全是血加上床單布滿血漬，誤會自己奪去Funny初夜，令他非常懊惱。

後來阿喱知道只是一場誤會，狠心向Funny表明永遠是好兄弟，傷心欲絕的Funny決定斬斷情根，與阿喱當着眾人面立下「投名狀」結拜成兄弟，再默默哭着離去，畫風一轉搞笑變淒酸…

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【好學不倦】傅嘉莉畢業成寶石鑑定師　Kelly穿畢業袍感觸落淚：終於得咗啦

忍笑+調「血」有難度

講到相關床戲玩到見血，Kelly受訪時笑言：「我同Tony睇到劇本時都忍唔住爆笑，拍攝時我望到Tony成面都係血，我係要將個人『退』後啲，因為當時拍緊Tony大頭，我驚我係咁笑會震到Tony！」

Kelly補充指床戲雖然望落爆笑，但拍攝時有一定難度，Kelly說：「首先啲血嘅濃稠度要好準確，唔可以太稀或者太『杰』，拍攝前都試咗兩次先調較到。同埋要令到啲血喺鼻哥流出嚟係好考功夫，我要靠呼吸控制個力度，冇諗過我嘅鼻都要做戲，真係呼吸都要有戲！」

談到「投名狀」場口令人心噏，Kelly坦言：「呢場戲對於Funny嚟講係一個轉捩點，除咗將自己心聲講畀阿喱聽之外，亦都代表Funny放下咗呢段感情，希望觀眾睇時都有心噏嘅感覺。」

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演「小三」深入民心

現年38歲的Kelly於2003年以模特兒身份出道，擁有八份一德國血統，樣子甜美的她入行不久已拍攝不少廣告。她獲已故監製錢國偉賞識邀請拍攝TVB劇集《當四葉草碰上劍尖時》，其後於《衝上雲霄II》飾演患絕症的「咖啡妹」一角為人熟悉，2015年傅嘉莉正式簽約TVB成為「親生女」，更參與不少劇集的演出。

因常演出性感或小三等角色，獲封為TVB「御用邪花」。她在《乘勝狙擊》裡跟陳山聰有床上戲，之後於《我瞞結婚了》演進擊的小三，跟洪永城有火速的親吻戲，而《刑偵日記》中更與王浩信上演親吻兼「車震」場口。

《廉政狙擊》

無奈被負面新聞影響

除戲內，現實中入行20年的Kelly緋聞多籮籮，拍《衝上雲霄2》傳聞搭上吳卓羲，之後被指捲入呂慧儀的婚姻。

另外，她多次被傳搭上已婚富豪，由此無奈被外間標籤為「小三」 及「拜金女」。

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【廉政狙擊】傅嘉莉開胸戰衣上陣　盡演性感小三被封大台御用邪花【多圖】

擁半億物業

Kelly於投資方面同樣「進擊」，早年以22歲之齡首次置業，其後以樓換樓的方法成功致富，2017年更坐擁半億豪宅，這位女樓神曾豪言：「40歲要擁有10間物業。」

入行以來一直身兼多職，她除了是模特兒和演員外，4年前開始創業當老闆娘，而2年亦邊拍劇邊修讀英國FGA寶石學課程自我增值，同時向多方面發展。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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