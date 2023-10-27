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心臟疾病｜心肌病變1年無脈搏　30歲女苦候心臟移植全靠電池供電維生

醫生診症室 13:35 2023/10/27

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心肌病變1年無脈搏，30歲女苦候心臟移植，全靠電池供電維生。

英國一名30歲女子Sofia Hart於日前聲稱，自己在整整1年沒有脈搏的情況下，存活了下來。目前她正在等待移植手術，為了日常維持血液流動，她需要使用左⼼室輔助裝置（LVAD），靠插入電源及電池供電來維持生命。

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據雜誌《People》報道，30歲的Hart在TikTok中分享影片表示，「我是一個沒有脈搏的人，這是真的，我不是編造」，且自己在沒有脈搏的情況下存活了整整1年。她解釋，去年夏天在馬場工作時，發現自己患有特發性擴張型心肌病變（IDC），而目前則正在等待心臟移植。

在心臟移植手術之前，她需要使用左⼼室輔助裝置維持血液流動，在家時要將裝置插入電源，外出時則依靠電池供電來維持生命。此裝置是經由⼈工血管進入血液泵，並由泵的壓縮替代⼼臟功能推動流動。另外，裝置是由胸內經皮膚到體外的驅動線路與體外裝置控制，只要患者穿上外衣後，就不易發現電池與控制器。

平時在家，Hart必須連接到牆壁插座來為該裝置充電，這使她走動變得很困難。而當Hart離開家外出時，則會將LVAD插入電池，並隨身攜帶一組備用電池，以防萬一斷電，因為如果出現斷電，可能會使生命垂危。

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據美國心臟協會稱，IDC是一種進行性、通常不可逆的疾病，會影響左心室和右心室。它通常從左心室（心臟的主要泵室）開始，使肌肉開始伸展並變薄，導致無法正常收縮，血液也無法正常流動，其最常見的症狀包括胸痛、心絞痛、暈眩、呼吸急促、心悸等，嚴重則恐致心臟衰竭。

英國心臟基金會表示，估計每250人就有1人患有擴張型心肌病變，其最常見於50歲以下的成年人，這也是需要心臟移植的主要原因。

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責任編輯：羅嘉欣

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