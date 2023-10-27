久坐危機丨澳洲研究揭久坐越11小時死亡風險高40%　醫生提醒：每坐30分鐘便要動

▲ 澳洲研究揭久坐越11小時死亡風險高40%。

常坐寫字樓返工人士要注意！澳洲一項研究顯示，久坐恐會增加死亡風險，坐超過11小時的死亡率，比每天坐不足4小時的高出40%。有醫生便建議5種方法讓久坐人士每30分鐘起身動一下，不要長期久坐。

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胸腔及重症專科醫生黃軒在Facebook《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文引述澳洲的一項大規模研究，指出久坐與死亡風險存有關係，報告更指，每天坐超過11小時，死亡率比每天坐不足4小時的高出40%；而每天坐滿8至11小時的人，其死亡風險則增加15%。相反，每天只坐4至8小時的人，其死亡風險只增加2%。

黃軒因此提醒，每30分鐘便要起身動一下，就是不要久坐。他亦提議5種方法來讓大家適時動起來:

使用可坐可站的桌子

使用活動式的工作站

設定一個鬧鐘或使用電腦提示自己起來動一動

在工作時多走路

使用計步器來監測每天的步數和久坐時間

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責任編輯：羅嘉欣