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雪蟲出沒｜北海道雪蟲漫天飛舞如落雪　數量暴增10倍鑽入行人口鼻

保健美顏 12:58 2023/10/27

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北海道雪蟲漫天飛舞如落雪，數量較往年暴增10倍。

日本北海道一向是港人熱門旅遊地，不過札幌市最近出現「漫天飛雪」的景象，街頭湧現大量被稱為「雪之妖精」的雪蟲，數量更比往年激增10倍。不少市民外出時都戴上口罩，亦不停揮手驅趕，避免雪蟲飛入口鼻。

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根據《NHK》等傳媒報道，雪蟲學名為「Prociphilus oriens」，通常於每年10月至12月在日本北海道和東北地區出現。一般而言，當雪蟲大量出現後，平均約2.24周後便會下雪。

10月下旬起，札幌市街頭隨處可見大量雪蟲，不少途人都頻頻揮手驅趕，亦有人用手捂臉或戴上口罩，以防雪蟲飛入口鼻。有當地居民表示，第一次看到這種景象，形容猶如暴風雪一樣，又指雪蟲會黏附在衣服和頭髮，甚至鑽入嘴巴，十分噁心。

另外，由於雪蟲數量過多，札幌市部分小學取消了體育課及戶外活動，亦有家長表示，暫時不會帶小朋友外出遊玩。

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北海道大學名譽教授秋元信一接受當地傳媒訪問表示，今年雪蟲數量較去年增加10倍，原因可能與夏季、秋季天氣炎熱有關，因為高溫會令雪蟲的繁殖率和增長速度加快，導致雪蟲大規模出現，又預計現象可能會持續至11月初。

他補充，雪蟲一般不會對人類健康產生任何負面影響，但部分人可能會出現過敏反應，他建議市民如有需要可戴上口罩預防。

雪蟲原名「椴松根大棉蟲」，主要分佈在日本東北部及北海道，身長約5mm，肚子裏長了一團白色棉花。牠們會趕及在初雪來臨前四處起飛，尋找配偶進行雌雄交尾，然後死去，在其他日子則棲息於植物之中。

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責任編輯：羅嘉欣

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