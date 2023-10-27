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宅男女神丨楊偲泳輕浮水面晒身材超吸睛　連男友張振朗也「嘩」一聲【多圖】

娛樂 12:21 2023/10/27

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

熱愛旅遊的楊偲泳（Renci）近日正跟朋友遊泰國，平時在港出席活動相對密實的楊偲泳，在泰國就來個大解放。昨日（10月26日）楊偲泳於社交平台派福利圖，上載數張泳衣照大晒本錢，短短半日已成功吸萬個Like。

【宅男女神】楊偲泳集仙氣與魔鬼身材於一身　與張振朗感情穩定關係如親人【多圖】

張振朗唔介意女友晒身材

從照片所見Renci穿上白色兩件頭泳衣，盡騷其32D驕人身材之外，白滑長腿也十分吸睛，其中一照片見Renci平躺浮於水上，另類「出水芙蓉」的甫士可說震撼眼球。

網民們紛紛留言大讚：「太犯規」、「HOT」和「索」等，連ERROR隊長肥仔梁業也留言：「呢個有啲料到」

此外Renci男友張振朗即留言：「嘩」，看來他不介意女友騷身材，認真大方。

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健康性感惹人喜愛

事實上，Renci不會刻意袒胸露臂，喜歡水上活動的她於7月初上載滑水照，她以水槍洗頭沖身，畫面性感得來又充滿健康活力。去年聖誕節Renci跟友人去日本浸溫泉，她晒出玉背同樣吸睛，形象健康的Renci不會予人低俗之感。

約4年前，張振朗於電台訪問裡承認與楊偲泳交往，拍拖4年多，二人感情穩定，去年張振朗大嫂生日，他帶同女友楊偲泳與阿嫂慶祝，看來已完全融入家中。

楊偲泳出席張振朗家庭聚會！（取自instagram）

【宅男女神】楊偲泳低胸泳裝展身材　Renci洗面沖身畫面超性感【多圖】

情侶相處要真誠

今年Renci憑演出《毒舌大狀》而受關注，演技被受讚賞，初入行時Renci演過不少劇集及綜藝節目，惟大眾只記得她是「張振朗女朋友」。

Renci曾於TOPick專訪稱：「這身份並非要不要去擺脫，因為是事實，這個稱號是大家茶餘飯後的話題和聯想，沒法阻止，但我不覺得會造成困擾。」

Renci更分享如何維持一段關係，她說：「無論是任何關係，家人、朋友或另一半也好，我覺得真誠就是一切。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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