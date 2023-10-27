天王爸爸丨郭富城58歲生日一家四口溫馨合照 　細女一小動作被指「完美複製」城城

▲ 一家四口好溫馨！

天王郭富城（城城）在昨天（10月26日）踏入58歲，太太方媛（Moka）在IG上載一家四口在生日會上的合照、城城豎起兩個拇指的獨照、蛋糕照，十分幸福、溫馨！

城城緊擁太太「放閃」之外，二人又與兩位女兒一同開心切蛋糕，雖則兩位女兒被太陽眼鏡Emoji遮蓋雙眼，但依然成討論焦點！

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細囡似足城城？

在正面的合照中，城城兩位女兒得到優良遺傳，近6歲的大囡Chantelle明顯擁有瓜子臉，與媽媽比較相似。至於4歲細囡Charlotte就微微低頭，相當靦腆，網民指她比較像爸爸！

網民在微博留言：「兩個寶貝也好高顏值」、「幸福一家，真好」、「兩個小寶寶也太好看了吧」、「大寶像媽媽，二寶像爸爸」。

城城也有在太太的微博帖文下留言表達感謝，「謝謝老婆和女兒😊。也謝謝大家對我的所有祝福。❤️也祝福大家開開心心、快快樂樂、身體健康、事事順心。😘」。

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曾罕晒囡囡正面

在今年8月，城城罕曬一家四口為太太慶生的照片，讓女兒正面曝光，雖然女兒手部有遮掩，但仍可見到女兒長得清秀像媽媽，而另一吸晴位是慶生地點，是有世界十大建築奇蹟的上海「深坑酒店」。

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