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ERB職業技能培訓  助青年發掘職場新方向   

特約 12:00 2023/10/31

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年輕人轉數快、適應力強，在職場跑道上有著無限可能！抱着敢於嘗試和終身學習的決心，三位青年人透過修讀僱員再培訓局（ERB）的培訓課程，掌握行業專業知識及技能，發掘理想事業方向，盡展所長。

掌握新技能 發展新事業

温晉權透過「再培訓」，掌握新技能，增加其轉行的信心，投入咖啡師工作。

加入咖啡行業三年多的温晉權，現為一間咖啡店經理，主責店舖營運及管理。晉權入行前從事地盤監工，在疫情期間遇上開工不足的情況，一向鍾情咖啡的他透過ERB「特別・愛增值」計劃下的「咖啡調製員基礎證書」課程，成功轉型成為咖啡師。

晉權表示，ERB課程兼顧理論和實務運作，內容包括咖啡沖煮和調製的方法和技巧、機械操作、咖啡店運作等知識，亦教授與客人溝通的技巧。他分享：「沖調咖啡是一門專業手藝，從咖啡豆的產地、研磨、烘焙，以至沖調的水溫、手法和時間等，每個步驟和細節都會為咖啡帶來不同的味道。當我完成『咖啡調製員基礎證書』課程後，我決定繼續修讀『咖啡拉花藝術』及『咖啡烘焙』兩項ERB兼讀制技能提升課程，進一步提升自己的專業知識，從多方面裝備自己成為咖啡師。」 

晉權（右）認為咖啡師的前線工作經驗，有助他了解店舖營運模式及同事間團隊合作的重要性，並參與日後管理工作。

ERB課程無疑為晉權打開成為咖啡師的大門，而他第一間工作的咖啡店老闆原來也曾修讀ERB課程。「很感謝他給予我入行和學習的機會，在咖啡店工作不單是沖調咖啡，也會負責其他工作例如售賣輕食及甜品。我邊做邊學，掌握不同的營運知識和技巧，包括餐飲配搭、服務質素及環境衛生管理、人手安排、成本控制和產品定價等。」晉權希望在餐飲業持續發展，並計劃透過進修為自己開拓更大的發展空間，未來會修讀款待業管理相關課程，提升個人資歷和技能。

投入資訊科技世界 發掘工作熱忱與路向

張文曦認為數碼轉型已成為各行各業發展的大趨勢，社會對資訊科技及技術人才的需求日益增加。

現於金融公司任職程式分析員的張文曦，過去曾對前路感到迷茫。直至他經社工推薦報讀ERB「青年培育計劃」課程，得以接觸資訊科技（IT），重新發掘工作熱忱與職業路向。「修畢三個月的『Teen才再現計劃』課程後，燃起我對學習IT的興趣，之後我繼續進修，銜接文憑及高級文憑課程，再升讀大學，畢業後投身IT行業。」

文曦擅於編寫程式及管理網站的工作，他希望以自身專長優化網上瀏覽體驗，並簡化工作流程以提升效率，助公司的業務發展。他表示，在後疫情時代，隨着工作及營運模式轉變，社會對IT專才的需求與日俱增，而線上辦公趨勢和資訊整合系統的應用，長遠而言會於各行各業更普及。

文曦（右）以自身經驗勉勵青年人只要敢於嘗試，定能發掘自己的興趣和專長，找到發展機會。

對於有志加入IT行業的年輕人，文曦認為必需具備學無止境的心態：「IT行業涉獵的範疇廣泛，由程式編寫，以至電腦程式及軟件設計，系統管理與保安等，也有相應的專業知識與技術。青年人可嘗試從報讀相關課程起步，培養學習興趣，並運用網上資源多自學、多發問。畢竟科技發展迅速，我們擁有的技術會有被取代的時候，所以必須增值自己，進修新知識、新技能，持續提升競爭力。」

培訓課程內容全面 裝備成為物管人才

唐杰東（左）現於大型私人屋苑負責樓宇管理工作，確保住戶安居樂業。

另一位ERB畢業學員唐杰東，同樣選擇透過進修轉換事業跑道，投身物業管理工作，現已晉升為物業主任。他說：「當年修讀ERB的『特種警衞基礎證書』課程是一項度身訂造課程，內容涵蓋物業管理及保安業相關的知識，例如法律知識、人群管理、急救常識、客戶服務等，另亦包括體能訓練、突發事件的應變處理等，課程可謂『文武雙全』。」

杰東（左）表示工作期間經常要接觸住戶及承辦商，協調各方解決疑難，溝通和應變能力是極為重要的軟技能。

物業管理工作不時遇上緊急突發事故，所以應變能力非常重要。杰東憶述一次深刻的經歷：「曾經在屋苑平台遇到一位敏感症發作的婆婆，當時她呼吸困難，外傭在旁不知所措。我和同事扶她回到單位住處，然而她的情況急轉直下，我即時召喚救護車及通知其家人。當下我們與急救熱線人員保持通話，更準備自動心臟除顫器（AED機）以便隨時為她急救，我一直陪伴及安慰婆婆，直至救護員到場。幸好婆婆最後無大礙，翌日我亦致電婆婆的家人跟進她的康復情況。」

杰東在工作上獨當一面，又能與同事合作無間，磨練出靈活的應變能力，以及人際溝通技巧和領導才能。最近他亦考獲物業管理人（第2級）牌照，朝着成為屋苑管理專才的目標邁進。

ERB提供約700項培訓課程，涵蓋28個行業的技能訓練及跨行業適用的通用技能範疇，詳情可瀏覽ERB網站：www.erb.org

搜尋ERB課程：

https://course.erb.org
 
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