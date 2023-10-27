靚媽精明眼丨萬麗海景酒店推「青口海洋盛宴」　自助餐最平$257一位可享用

▲ 香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室推出「青口海洋盛宴」自助餐。

海鮮類從來都是自助餐桌上被人瘋搶的食物，香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室的自助餐便為大家滿足這個口福，現在，更有買一送一的優惠，價錢最低至不用$300一位便可以享用，絕對不可錯過！

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餐廳以青口作為主角，為大家帶來一場「青口海洋盛宴」。廚師們精選來自荷蘭的青口，鮮甜肉嫩，為食客炮製了多道海洋美食，菜式有意式蕃茄青口鍋、荷蘭傳統青口鍋及泰式咖喱青口鍋。

海洋宴會中，又怎可少得了其他鮮食？廚師團隊更為食客搜羅了當時得令的冰鎮海鮮、鮮甜的長蟹腳、多款刺身等等。

為了加添驚喜，晚上的自助餐的選擇更為豐富。當中除了有青口海鮮沙律外，更有波士頓龍蝦及麵包蟹等美食輪流供應，提供3小時任食時間，相信大家一定可以大快朵頤。

是次的自助餐價錢更十分相宜，只需人均最平低至$257起便可享用到，2人同行店家更會送每位一隻新鮮蒸焗波士頓龍蝦，小童也可享每位半隻！

青口海洋盛宴優惠如下：

自助午餐

星期一至五優惠價：$514／2位（原價：$942／2位）

星期六、日及公眾假期優惠價：$598／2位（原價：$1,096／2位）

自助晚餐

星期一至四優惠價：$910／2位（原價：$1,668／2位）

星期五至日及公眾假期優惠價：$958／2位（原價：$1,756／2位）

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責任編輯︰陳珈希