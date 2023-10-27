【兒童健康】考試周溫習必飲　中醫推介3款補腦+提升專注力湯水

▲ 飲完去考試，即刻醒神！

又到一眾學生考試的月份，學生們不僅要應付繁重的課業負擔，還要掌握大量溫習內容，家長想幫助孩子的大腦快速「充電」，不妨準備一些補腦湯水，幫助他們提高集中力、增強記憶力，提高學習效率！康河中醫診所周可怡註冊中醫師就推介3款補腦湯水，為莘莘學子打打氣！

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中醫認為心主神志，是指心臟具有主管人的思維、精神意識的作用，即現代醫學中大腦的部分生理功能。若心主神志的功能正常，人就會思維敏捷，有良好的學習能力。所以湯中加入補益心神的中藥亦能達至提升精神、改善專注力、增強記憶的效果。

以下介紹3款湯水適合備考中的學童飲用：

1.核桃補腦湯

材料:

核桃20g、芡實10g、淮山10g、枸杞子10g、蜜棗2粒、瘦肉 適量

做法:

將芡實、淮山一起用清水浸泡約 30 分鐘，核桃、枸杞子、蜜棗以清水沖洗乾淨，瘦肉切件汆水。

將各種材料放入鍋中，加入1.5升清水，以大火力煮約 20 分鐘，然後改為中小火繼續 煮1小時。煲好前15分鐘加入適量鹽來調味。

功效:

核桃形狀似大腦，中醫認為以形能補形，核桃性溫、味甘，入肺、腎、大腸經，有溫肺補腎，益智補腦的作用。淮山、杞子性質平和，可滋補脾腎。芡實健脾止瀉，益腎固精。此湯有溫補脾腎，填精益智之功效。

2.安神醒腦湯

材料:

靈芝20g 、圓肉10g、益智仁10g、百合6g、豬腱肉適量

做法:

所有材料以清水沖洗乾淨，豬腱肉切件汆水。將各種材料放入鍋中，加入清水1.5升，以大火力煮約 20 分鐘，然後改為中小火繼續煮1小時。 煲好前15分鐘加入適量鹽調味。

功效:

益智仁有「狀元果」之稱，性溫，歸脾、腎二經，具有益智醒腦的作用。 靈芝補益腎氣，養心安神，《神農本草經》記載：「靈芝益心氣，補中，增智 慧，不忘」。圓肉補益心脾、安神益智，《神農本草經》記載：「久服強魂魄 ，聰明，輕身不老，通神明」。百合歸心經，有清心安神之效。本湯着重養心安神，中醫理論認為心藏神，調養心神有利於精神內守，可以增強專注力，有助提升學習能力。

3. 遠志蓮子百合湯

材料：

遠志20g 、蓮子15g、百合15g、瘦肉適量

做法:

百合洗淨後以清水泡發30分鐘，蓮子、遠志洗淨，瘦肉切件汆水。將各種材料放入鍋中，加入清水1.5升，以大火力煮約 20 分鐘，然後改為中小火繼續煮1小時。煲好前15分鐘加入適量鹽來調味。

功效:

《神農本草經》記載遠志：「益智慧，耳目聰明，不忘，強志倍力 ，久服，輕身不老。」 遠志歸心、腎經，有安神益智的作用。蓮子益腎固精，補益心脾。百合養陰潤肺，清心安神。此湯水益腎健脾，安神益智，幫助改善記憶力和精神不集中。

除了飲用湯水，還可以透過穴位按摩，達到提神醒腦的效果。

周醫師又分享以下3個醒腦穴位：

1.百會穴

百會為諸陽之會，身體陽氣匯聚之處，按摩百會穴可升提陽氣，有助提高精神。

取穴：頭頂正中綫與兩耳尖連綫的交匯點。

2.四神聰穴

四神聰，故名思義是改善神志，使人聰明的穴位，屬於經外奇穴，具有醒腦開竅，健腦安神的作用，可以改善專注力不集中，提高學習效能。

取穴：位於頭頂正中，百會穴前後左右各距一寸處（約拇指寬），共四穴。

3.印堂穴

印堂穴匯集人體陽氣、陰氣、血氣，有清頭明目，醒腦開竅之效，按之可使頭腦反應更加敏銳。

取穴：位於額部，兩眉頭之間。

按摩方法：用拇指按摩穴位，每次按順時針方向按摩50圈，以穴位處酸脹為度，每日2-3次即可。

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責任編輯:陳麗薇