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冰上火花丨Ian直踩3個鐘訓練唔覺攰　Lokman與AK想組明星冰球隊

娛樂 13:36 2023/10/27

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

《冰上火花》

劇集講述一班冰球運動員熱血成長故事的ViuTV原創劇《冰上火花》，由下周一（10月30日）起首播。 首次接觸冰球的MIRROR成員陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）和楊樂文（Lokman）表示，冰球有挑戰性之餘，亦十分好玩。

拍攝《冰上火花》前接受了兩個月訓練的Ian指：「由零開始一次過學哂溜冰同冰球。運動底子幫到我訓練個陣無咁易攰。試過有次自己3個鐘無間斷咁練，都仲未覺得攰。我自己係好鍾意學新嘢，當全神貫注去學一樣新嘢嘅時候，其實係好有成功感。可以寓工作於娛樂係一件好開心嘅事嚟。」

【冰上火花】王智騫拍劇愛上冰球運動　與柯煒林黃溢濠組隊參加業餘賽

《冰上火花》

Lokman拍壓力大

至於Lokman笑言，今次拍《冰上火花》的壓力不是在於體能上，而是技術層面：「因為真係要落功夫先做到。我哋上咗冰面嘅話，就變咗唔識行路。唔識行路就好多嘢都做唔到。」 
 
被問及會否有興趣組明星冰球隊，AK直言：「如果可以原班人馬抽到時間打返一兩場就好，因為都唔想荒廢咗呢個技能。一班人得閒約下就會有動力啲去打。」

《冰上火花》

黃溢濠「挑機」

Lokman亦興奮指：「成班人著哂Gear一齊行出去，幾勁！型呀！」二人笑指，因相對地進步比較慢。

而被同劇演員「挑機」：「佢地成日走過嚟係我地面前做啲特別動作，例如特登剎停刨啲冰俾我哋，又不停係我哋前面兜圈。」被問到邊個最調皮時，AK笑指是黃溢濠，而Lokman則笑言是Ian。

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