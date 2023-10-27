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【逆轉人生】外科名醫淪為街友　因1件事無法再執刀

12:51 2023/10/27

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每個街友背後，都可能隱藏一段傷心往事。（《濁水漂流》劇照）

露宿者背後可能都有一段心酸故事。台灣作家黃越綏最近在節目上分享，一名「街友」原本是知名外科醫生，卻因一段往事而令人生有大逆轉，從此無法再踏上手術台。

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台灣作家黃越綏近日在節目《新聞挖挖哇》上透露，台灣街友近年都是聚集在台北大橋頭橋下，這些人有些是老闆，有些是工程師及教授。而她曾訪問過一名街友，原來曾經是外科醫生，這亦是最有意思。

黃越綏表示，該名街友指自己當晚值完夜班，做手術太累導致極度疲倦，在回家途中開車撞死人。雖然當下他即時叫救護車，也陪伴對方到醫院進行急救，但被撞者最終仍是回天乏術。

而這件事亦自此成為他的心魔，令他無法再踏上手術台，最終淪為街友。黃越綏便指出，身為醫生無法救人不要緊，但還要撞死人，對他造成一大創傷。

黃越綏指出，幾乎所有街友背後，都有一段如夢魘般的深刻往事。他就曾訪問過一名突然遭裁員的大學教授，因為他一心追究自己被裁的真實理由，最終落得妻離子散的下場，更成為街友一員，教人不勝唏噓。

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責任編輯：羅嘉欣

醫生 壓力 露宿者 台北 台灣

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