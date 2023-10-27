  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輕生】青年自殺個案9月起飆升　求助個案按年同期增逾5成

社會 13:04 2023/10/27

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

短短4個月已有22名19歲或以下青少年自殺死亡或企圖自殺，達去年整體43.6%。（梁薾心攝）

青少年輕生悲劇接二連三，香港撒瑪利亞防止自殺會指，據報道，由今年7月至昨日（26日），短短4個月期間，已有22名19歲或以下青少年自殺死亡或企圖自殺，達去年整體43.6%；機構最近更接獲年僅8歲的青少年求助，情況令人擔憂。

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

機構總幹事曾展國指，19歲或以下青少年自殺個案自9月開學後飆升，由7月和8月的各4名，增至9月有5名，本月更已有9名。他們最大困擾來源按序為學業問題、感情問題、家庭問題。

自殺危機處理中心中心主任韋賽姬亦說，中心由9月至今已接獲32人求助，按年同期增33.3%，「Chat窿」網上聊天服務亦收到35人求助，按年同期飆升52.2%。

香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機中心中心主任韋賽姬。（梁薾心攝）

曾展國相信，疫後復常近1年，不少學校已回復昔日教學模式，催谷學生追進度，家長亦為子女安排更多補習，令他們難以適應，產生巨大壓力。若父母婚姻破裂、對成績要求高等，又面對朋輩欺凌等，更會加劇自殺風險。

他續稱，22宗自殺個案中，雖然僅18.2%人有精神病問題，但比例其實不低，因大多數人是出社會後才患病，故精神病年輕化亦不容忽視。

至於自殺個案的年齡，曾展國指，6名為19歲，佔最多31.6%，但亦有2名年僅12歲；自殺危機處理中心由7月至本月24日接獲的51宗求助個案中，則以13歲佔大多數，達17.6%，有人更年僅8歲，反映青少年自殺或有年輕化趨勢。韋賽姬亦指，曾接獲求助個案僅4歲。

針對青少年自殺方法，他稱，82%個案由高處墮下，惟在整體自殺人口中，跳樓自殺比率僅逾5成，可見自殺青少年均較決絕，選擇至死率較高的自殺方法，不希望獲救。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國。（梁薾心攝）

曾展國表示，青少年自殺個案頻生，或產生模仿效應，令被負面情緒淹沒的青少年認為自殺是最佳解決方法。為應對相關情況，機構即日起將新增青少年危機服務專線23892227，為期3個月，又會延長「Chat窿」服務時間等。另籲學校把社工和學生比例最少增至1:100等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁薾心

相關文章

【天氣報告】周末廣東沿岸有驟雨雷暴　東北季候風下周初起影響廣東
10:36 2023/10/27
【天氣報告】周末廣東沿岸有驟雨雷暴　東北季候風下周初起影響廣東
【亞殘運】羽毛球代表朱文佳連續兩屆男單封王　為港隊添今屆第六金
11:37 2023/10/27
【亞殘運】羽毛球代表朱文佳連續兩屆男單封王　為港隊添今屆第六金
【首置盤】煥然懿居第三座接3,670份申請　單身約20人爭1伙
11:36 2023/10/27
【首置盤】煥然懿居第三座接3,670份申請　單身約20人爭1伙

你可能感興趣

【天氣報告】周末廣東沿岸有驟雨雷暴　東北季候風下周初起影響廣東
10:36 2023/10/27
【天氣報告】周末廣東沿岸有驟雨雷暴　東北季候風下周初起影響廣東
【亞殘運】羽毛球代表朱文佳連續兩屆男單封王　為港隊添今屆第六金
11:37 2023/10/27
【亞殘運】羽毛球代表朱文佳連續兩屆男單封王　為港隊添今屆第六金
【首置盤】煥然懿居第三座接3,670份申請　單身約20人爭1伙
11:36 2023/10/27
【首置盤】煥然懿居第三座接3,670份申請　單身約20人爭1伙
人口 精神病 幼稚園 兒童健康 小學 中學 中小學教育 壓力 自殺 記者

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老