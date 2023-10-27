【輕生】青年自殺個案9月起飆升　求助個案按年同期增逾5成

▲ 短短4個月已有22名19歲或以下青少年自殺死亡或企圖自殺，達去年整體43.6%。（梁薾心攝）

青少年輕生悲劇接二連三，香港撒瑪利亞防止自殺會指，據報道，由今年7月至昨日（26日），短短4個月期間，已有22名19歲或以下青少年自殺死亡或企圖自殺，達去年整體43.6%；機構最近更接獲年僅8歲的青少年求助，情況令人擔憂。

機構總幹事曾展國指，19歲或以下青少年自殺個案自9月開學後飆升，由7月和8月的各4名，增至9月有5名，本月更已有9名。他們最大困擾來源按序為學業問題、感情問題、家庭問題。

自殺危機處理中心中心主任韋賽姬亦說，中心由9月至今已接獲32人求助，按年同期增33.3%，「Chat窿」網上聊天服務亦收到35人求助，按年同期飆升52.2%。

▲ 香港撒瑪利亞防止自殺會自殺危機中心中心主任韋賽姬。（梁薾心攝）

曾展國相信，疫後復常近1年，不少學校已回復昔日教學模式，催谷學生追進度，家長亦為子女安排更多補習，令他們難以適應，產生巨大壓力。若父母婚姻破裂、對成績要求高等，又面對朋輩欺凌等，更會加劇自殺風險。

他續稱，22宗自殺個案中，雖然僅18.2%人有精神病問題，但比例其實不低，因大多數人是出社會後才患病，故精神病年輕化亦不容忽視。

至於自殺個案的年齡，曾展國指，6名為19歲，佔最多31.6%，但亦有2名年僅12歲；自殺危機處理中心由7月至本月24日接獲的51宗求助個案中，則以13歲佔大多數，達17.6%，有人更年僅8歲，反映青少年自殺或有年輕化趨勢。韋賽姬亦指，曾接獲求助個案僅4歲。

針對青少年自殺方法，他稱，82%個案由高處墮下，惟在整體自殺人口中，跳樓自殺比率僅逾5成，可見自殺青少年均較決絕，選擇至死率較高的自殺方法，不希望獲救。

▲ 香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國。（梁薾心攝）

曾展國表示，青少年自殺個案頻生，或產生模仿效應，令被負面情緒淹沒的青少年認為自殺是最佳解決方法。為應對相關情況，機構即日起將新增青少年危機服務專線23892227，為期3個月，又會延長「Chat窿」服務時間等。另籲學校把社工和學生比例最少增至1:100等。

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記者：梁薾心