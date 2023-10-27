【資助生育】香港癌症基金會「生育力保存支援服務計劃」　資助年輕癌症患者生兒育女

▲ 香港癌症基金會「生育力保存支援服務計劃」，資助年輕癌症患者生兒育女。

香港癌症基金會聯同香港大學及香港中文大學，現合作推出「生育力保存支援服務計劃」，針對18至35歲年輕癌症患者，為他們提供生育力保存服務，包括接受藥物刺激卵巢，例如卵泡刺激素FSH；以及卵子、精子、胚胎或卵巢組織處理及其凍存服務。

香港癌症基金會為合資格患者提供全數經濟資助，相關費用由基金會直接向醫院支付，資助並已包括首兩年凍存服務費用。假如服務使用者有意在兩年後繼續凍存服務，可在醫生推薦下，並經健康狀況評估後，向癌症基金會提出申請延長凍存兩年。

大學輔助生育專家提供醫療諮詢 癌症基金會負責審批及心理輔導

「生育力保存支援服務計劃」得到本地兩所大學醫學院的輔助生育專家全力協助，其顧問團隊成員包括香港大學臨床醫學學院婦產科學系臨床教授吳鴻裕醫生、香港大學臨床醫學學院婦產科學系臨床副教授李幸奐醫生、香港中文大學醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生。醫院管理局的生育力保存門診將提供諮詢、臨床評估、轉介、精卵胚胎及卵巢組織凍存服務。癌症基金會則負責審批申請，機構的社工及輔導人員並會為有關服務使用者提供免費心理支援。

「生育力保存支援服務計劃」申請資格

18至35歲；

新確診癌症患者；

香港永久性居民；

完成癌症治療後，被評估存活率達50%或以上；

參加計劃時並未曾接受過化學治療或放射治療；

男性患者：被評估癌症治療有機會造成睾丸功能衰退；

女性患者：被評估癌症治療有機會造成卵巢功能衰退；目前竇卵泡數目不低於7。

運作流程

申請者向癌症主診醫生提出申請意願；

癌症主診醫生轉介申請者至瑪麗醫院或威爾斯親王醫院的婦產科進行評估（2023年底廣華醫院亦會投入服務），制定合適的生育力保存方案；

申請者在醫院管理局的生育力保存門診婦產科醫生的推薦下，可向癌症基金會申請成為機構服務使用者及「生育力保存支援服務計劃」資助；

癌症基金會收妥所有申請文件後，將會在兩個工作天內向申請者及提供服務的醫院發出資助確認書；

生育力保存方案按安排展開；

癌症基金會將直接向提供服務的醫院繳交相關費用；

計劃已包括首兩年凍存卵子、精子、胚胎或卵巢組織費用。假如服務使用者有意延長凍存服務，可在醫生推薦下，並經健康及經濟狀況評估後，向癌症基金會提出申請。每位申請者只可接受一次為期兩年的延長凍存服務。有關申請，須在首兩年凍存服務逾期前一個月提出。

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責任編輯：羅嘉欣