【虛假文書】涉以假斜坡項目審核證書騙政府　工程師使用虛假文書4罪成還押候判

▲ 嘉科工程顧問有限公司前工程師涉就斜坡項目要求下屬冒簽獨立審核工程師簽名，另串謀以11份虛假獨立審核證書及1份虛假生態評估報告，詐騙路政署等3個政府部門。（資料圖片）

嘉科工程顧問有限公司前工程師涉就斜坡項目要求下屬冒簽獨立審核工程師簽名，另串謀以11份虛假獨立審核證書及1份虛假生態評估報告，詐騙路政署等3個政府部門，案件今（27日）於區域法院裁決。法官裁決時指，使用虛假的獨立審核工程師證書（ICE Cert) 可確保被告的報告書順利過關，裁定4項串謀使用虛假文書罪成。代表律師求情指相關移花接木手法僅為了「貪快」，被告並非有不良目的；被告還押至11月15日判刑。

被告黃嘉進（47歲）報稱無業，案發時為嘉科工程顧問有限公司工程師，早前否認5項串謀使用虛假文書罪。

法官裁決時指，使用虛假的獨立審核工程師證書（ICE Cert) 可確保被告的報告書順利過關，明白在草擬版本的計劃書毋須使用ICE Cert，惟預早使用移花接木的ICE Cert亦無不妥。

就辯方早前指出，被告下屬是自把自為地將簽名移花接木，法官認為被告下屬沒有動機移花接木，法官亦明白到被告下屬作為實習生，要指控作為首席工程師的被告需冒很大的風險，而被告下屬離職後才舉報被告亦屬明智之舉。

法官又指，被告另1名下屬則未能確定作為範本的ICE Cert有否簽署，故被告未必向其要求製造虛假文書。法官指，被告證供並不可靠，裁定其4項串謀使用虛假文書罪成，另1項罪名則不成立。

代表律師求情時指，本案涉及的斜坡項目最終亦交予被冒簽的獨立審核工程師認證，可見涉案計劃書本身並無問題，並達至政府要求。代表律師指，相關控罪並非涉及隱瞞，被告於案中亦無金錢得益，移花接木手法僅為了「貪快」，並非有不良目的。

控罪指，被告於2015年3月1日至2018年7月11日期間，知道11張看來是由獨立審核工程師劉志強簽署的獨立審核證書，以及1份由生態顧問公司AEC Limited發出的生態評估報告均屬虛假，而分別與4名下屬，即鄧勵珩、曾瑋皓、黃凱琨和楊言翰，串謀使用該等文書，意圖誘使土木工程拓展署、路政署及漁護署職員接受它們為真文書，因而作出或不作某些行為，以致對該3個政府部門或其他人不利。

被告下屬鄧勵珩早前作供稱，案發時被告曾指示她利用小畫家複製簽名，以在斜坡工程報告中獨立工程師簽名位置簽署。

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記者：梁錦麟